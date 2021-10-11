Школа № 7 представила Дубну на открытии областного слета юных инспекторов движения

За звание лучших ЮИДовцев Подмосковья выступают 51 команда - победители муниципальных отборочных соревнований, наш город представляла команда ЮИД «Дорожный патруль» средней школы №7.

ЮИДовцев ждали нелегкие испытания. Участники демонстрировали знания Правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности, в оказании первой помощи, творческие способности и навыки управления велосипедом.

В торжественной церемонии открытия Слета приняли участие представители Управления Госавтоинспекции региона, Министерства образования и общественных организаций. Ребята познакомились с судейской коллегией, конкурсной программой, а также получили важные напутствия от приглашенных гостей.

Выступая перед участниками соревнований, заместитель начальника подмосковной Госавтоинспекции Владимир Севостьянов отметил важность проводимого мероприятия и выразил уверенность, что полученные навыки и знания обязательно помогут ребятам в жизни.