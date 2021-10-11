Школа № 7 представила Дубну на открытии областного слета юных инспекторов движения

понедельник, 11 октября 2021 | 14:07    
Общество
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С 6 по 8 октября 2021 года в городском округе Мытищи проходит 28 Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

За звание лучших ЮИДовцев Подмосковья выступают 51 команда - победители муниципальных отборочных соревнований, наш город представляла команда ЮИД «Дорожный патруль» средней школы №7.

ЮИДовцев ждали нелегкие испытания. Участники демонстрировали знания Правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности, в оказании первой помощи, творческие способности и навыки управления велосипедом.

В торжественной церемонии открытия Слета приняли участие представители Управления Госавтоинспекции региона, Министерства образования и общественных организаций. Ребята познакомились с судейской коллегией, конкурсной программой, а также получили важные напутствия от приглашенных гостей.

Выступая перед участниками соревнований, заместитель начальника подмосковной Госавтоинспекции Владимир Севостьянов отметил важность проводимого мероприятия и выразил уверенность, что полученные навыки и знания обязательно помогут ребятам в жизни.

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