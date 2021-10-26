Шереметьевская таможня подвела итоги за 9 месяцев 2021 года

вторник, 26 октября 2021 | 10:58    
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Официальный пресс-релиз.

За 9 месяцев 2021 года Шереметьевская таможня перечислила в бюджет 285 млрд рублей.

С января по сентябрь сотрудники таможни выпустили 465,6 тысяч деклараций на товары.

За этот период через пункты пропуска Шереметьевской таможни проследовало 4 млн человек, в отношении 37,5 тысяч воздушных судов совершены таможенные операции и проведен таможенный контроль.

Общий внешнеторговый оборот, учитываемый в регионе деятельности таможни, составил 31,4 млрд долларов США, грузооборот превысил 490 тыс. тонн.

По результатам деятельности, с начала 2021 года Шереметьевская таможня возбудила 49 уголовных дел и 4,5 тысячи дел об административных правонарушениях, наложила штрафов на сумму в 781,8 млн рублей.

Среди наиболее крупных задержаний в III квартале 2021 года можно отметить пресечение попытки незаконного ввоза свыше 232 тыс. евро без декларирования и задержание 36-летнего гражданина Индии, который пытался незаконно ввезти из Дели в Россию 87 кг ювелирных изделий и полудрагоценных камней.

Тэги: 
таможня
Источник:
Яна Кириченко, Пресс-секретарь Шереметьевской таможни
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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