Семейный парк развлечений «Гудландия» скоро появится в ТРК «Маяк» в Дубне

пятница, 08 октября 2021 | 01:43    
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Это современное игровое и развлекательное пространство как для совсем маленьких детей, так и для подростков.

А также для родителей, бабушек и дедушек, которые вместе с ребятишками могут поучаствовать в досуговых мероприятиях.

Выбор большой, это и квесты, и анимационные шоу, и мастер-классы. Можно вместе с родственниками и друзьями весело отметить день рождения. А по выходным дням организаторы собираются устраивать разнообразные праздники для всех желающих.

Открытие ожидается уже в ноябре.

Тэги: 
развлечения
благоустройство
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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