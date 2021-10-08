Семейный парк развлечений «Гудландия» скоро появится в ТРК «Маяк» в Дубне

пятница, 08 октября 2021 | 01:43
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Это современное игровое и развлекательное пространство как для совсем маленьких детей, так и для подростков.
А также для родителей, бабушек и дедушек, которые вместе с ребятишками могут поучаствовать в досуговых мероприятиях.
Выбор большой, это и квесты, и анимационные шоу, и мастер-классы. Можно вместе с родственниками и друзьями весело отметить день рождения. А по выходным дням организаторы собираются устраивать разнообразные праздники для всех желающих.
Открытие ожидается уже в ноябре.