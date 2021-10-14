Сбербанк купил домен games.ru, стоимость которого оценили в $1 млн

четверг, 14 октября 2021 | 10:36    
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Эксперты называют сделку одной из крупнейших в зоне .ru за последние годы. Сам «Сбер» планов на домен не раскрывает, но источники “КоммерсантЪ” говорят, что именно там компания планирует создать витрину своих игровых продуктов.

Журналисты издания обнаружили в базе «СПАРК-Интерфакс», что ООО «Сбергеймз» 1 октября зарегистрировало домен games.ru. Ранее на нем работал портал с бесплатными онлайн-играми, там же был игровой форум и публиковали новости об индустрии. Сейчас адрес домена не работает.

О планах «Сбера» выйти в сегмент игр стало известно весной: дочерняя банку «Сберинтертейнмент» объявила о запуске направления «Сбер игры». Оно будет развивать продюсерский центр, издательство, студию внутренней разработки и смежные сервисы. Как писали «Ведомости», инвестиции компании в новое направление могут составить порядка $100 млн, в «Сбере» эту цифру не комментировали.

Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров сказал, что покупка games.ru — одна из крупнейших сделок по продаже домена в зоне .ru за последние годы.

Домен действительно топовый — кроме того что однословный, он еще и является названием целой отрасли, которая активно развивается. Получить такой домен — значит претендовать на лидерские позиции на рынке игр, просто так домены такого уровня не покупаются, — комментирует он.

Один из собеседников газеты на игровом рынке предположил, что за решением «Сбера» есть логика развития экосистемы. «В идеальной вселенной у компании получится сделать маркетплейс и начать догонять „Яндекс”, для которого игры — непрофильный бизнес, и Mail.ru», — полагает он.

Тэги: 
игры
бизнес
Источник:
КоммерсантЪ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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