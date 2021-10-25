С вершины Арарата улетел флаг города Кимры

понедельник, 25 октября 2021 | 13:21    
Общество
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Спортсмен из Кимр Александр Корнилов увлекается экстремальными видами спорта: дайвинг, прыжки с парашютом, мотогонки, забеги на длинные дистанции, греко-римская борьба. И вот - очередное достижение - восхождение на пятитысячник Арарат со стороны Турции.
  • Фото: vk.com/kornilov_an

Из воспоминаний Александра Корнилова:

В октябре 2021 я должен был ехать на Ironman в Португалию, но в связи сложной эпидемиологической ситуацией я решил перенести этот старт на следующий год. Вместо Португалии друзья меня позвали на восхождение на Арарат. 

13.09.21 Встаем в 8.00, завтракаем, собираем вещи и выдвигаемся в путь. Высаживаемся в 10.00 берем паек, рюкзаки и вперед. В этот день предстояло поднять в лагерь на высоте 3200 м. По пути были только песок, камни и выжженная солнцем желтая трава и колючки. В лагере нас ждут уже готовые двухместные палатки и большая палатка-столовая, где уже готовят для нас обед. Связь на этой высоте ловит вполне неплохо, где-то даже 3g ловит. Но электричества тут уже нет, генератор включают вечером на 1-2 ч, чтобы подзарядить немного девайсы. А так в лагере отдыхали без телефонов: болтали, играли в карты, крокодила, травили анекдоты.

14.09.21 Подъем в 7.30 завтрак, сборы и выходим на акклиматизационный выход на высоту 4000 м. Пейзажи все такие же безжизненные: песок и камни. К 14.00 уже возвращаемся в лагерь на 3200 м, где нас ждет шикарный обед.

15.09.21 Встаем также в 7.30, завтракаем и выходим в штурмовой лагерь на высоту 4200 м. Поднявшись в лагерь, почувствовал уже легкую головную боль, горняшка уже чуть дала о себе знать. Тут рельеф состоит чисто из камней. Пока пили чай в столовой подошли лошади с нашими палатками и вещами. Гиды говорят: берите палатки, расчищайте себе место от камней и разбивайте все сами. Поднимается сильный ветер. На такой местности палатки не колышками к земле притягиваются, а веревками к камням привязываются. На вопрос гидам, где здесь туалет получаем ответ: Everywhere. Думаю: да....это далеко не Килиманджаро. Все разбили палатки, обедаем, отбой в 18.00, подъем 1.00. В 22.00 поднимается такой сильный ветер, что на какой-то момент я думал, что палатку унесет вместе с нами.

16.09.21 Подъем в 1.00 завтрак и выход на штурм. Выспался, чувствую себя бодряком. Идем по камням все выше и выше, в пути встречаем очень красивый рассвет, перед нами предстает тень Арарата, впечатляет. В 7.00 подходим к леднику, одеваем кошки и тут поднимается очень сильный ветер (по прогнозу 50-60 км/ч). Одели кошки, пошли вперед, под ногами чисто лед без снега. Каждый шаг приходится зарубаться в лед, очень дает о себе знать травма ноги (надрыв связки 21 августа). Каждый шаг дается через боль...

К 8.00 вершина! 5137 м (или вот 5165 м, тут расхождения во мнениях насчет высоты Арарата). Ветер такой сильный, что очень трудно держаться на ногах. Начинается фотосет: сфотографировавшись с флагом Кимр, дал подержать его другу, чтобы убрать телефон в карман и... Друг его не удержал и этот стремительный ветер унес кимрский флаг может в Иран, а может в Армению.

Завершив фотосет мы спускаемся в штурмовой лагерь. При спуске нога начинает болеть еще больше, чем на подъёме, ладно осталось потерпеть еще чуть-чуть. Спустившись на высоту 4200 м, перекусив, нам говорят, что надо собирать палатки и идти на спуск в самый низ, к подножию горы, предстоит очень долгий путь...Вниз мы добрались уже в темноте к 19.00.

Тэги: 
спорт
альпинизм
Кимры
Источник:
Александр Корнилов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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