SkLab.Дубна: новая форма генерации идей для стартапов

вторник, 26 октября 2021 | 17:30    
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С 25 по 29 октября на территории ОЭЗ «Дубна» в смешанном формате проходит программа SkLab.Дубна.

SkLab.Дубна – это интенсивная программа для студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей, направленная на генерацию идей стартапов в соответствии с научно-технологическими приоритетами Дубны и форсайтами инновационного центра «Сколково».

От Объединенного института в программе участие принял начальник сектора Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Александр Нечаев с лекцией «Ионно-трековые технологии — прикладные результаты и идеи для стартапов» 26 октября. В своем выступлении сотрудник ЛЯР рассказал об опыте в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ прикладных исследований в применении пучков ускоренных тяжелых ионов, в том числе, для получения трековых мембран.

Более того, в ноябре в зависимости от эпидемиологической ситуации для участников мероприятия будет организована экскурсия на ускорительный комплекс NICA ОИЯИ.

Участники SkLab.Дубна обсуждают быстрый запуск технологических стартапов по таким направлениям, как медицинские и биотехнологии, информационные технологии, композитные материалы, ядерно-физические и нанотехнологии, проектирование сложных технических систем.

Программа SkLab.Дубна на 80% состоит из групповой работы, что позволяет участникам эффективно проработать свои идеи.

Программа организована при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и Государственного университета «Дубна» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Тэги: 
ОИЯИ
ОЭЗ Дубна
технологии
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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