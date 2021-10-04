Российские клубы сыграли свои матчи в Еврокубках

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В очередном туре Еврокубков участвовали и российские клубы. Честь страны на международной арене отстаивали «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

Уверенная победа

В среду, 29 сентября, питерская команда принимала у себя дома шведский клуб «Мальме». В первом туре оба участника проиграли свои игры, поэтому данный матч был крайне важен с турнирной точки зрения.

«Зенит» с первых минут стал завоевывать преимущество. Уже на старте встречи питерский клуб отличился – гол в ворота шведов забил Клаудиньо. Первый тайм в итоге и закончился с минимальным отрывом. Вторая часть поединка выдалась более результативной. Уже на 49 минуте Далер Кузяев забил второй гол. Вскоре после этого «Мальме» остались в меньшинстве. Затем уже Сутормин и Вендел укрепили преимущество «Зенита», и довели счет до неприличного 4-0.

Команда из Северной столицы на данный момент делит вторую строчку в своем квартете Лиги Чемпионов. Следующую встречу подопечные Сергея Семака сыграют против «Ювентуса» 20 октября.

Валидол

Футболисты московского «Спартака» в очередной раз заставили своих болельщиков изрядно понервничать. Команда уже на первой минуте пропустила в гостевом матче с «Наполи». Через полчаса, правда, итальянцы остались в меньшинстве, но в первой половине встречи «Спартак» не сумел воспользоваться этим преимуществом.

Второй тайм выдался максимально напряженным. Квинси Промес сравнял счет на 55 минуте. Михаил Игнатов под конец встречи вывел «Спартак» вперед. Буквально через мгновение защитник московской команды Максимилиано Кофрие заработал красную карточку. На 90 минуте Квинси Промес оформил дубль, и «Наполи» стало практически невозможно отыграться. Хозяева, правда, забили еще один гол, но это не спасло их от поражения.

Первая победа в этом розыгрыше Лиги Европы вывела «Спартак» на 2 место в своей группе. В конце октября и начале ноября команда сыграет два матча против «Лестера».

Ноль очков

Вместе со «Спартаком» в Италию отправилась еще одна московская команда. «Локомотиву» предстояло встретиться с римским «Лацио». Для «железнодорожников» встреча выдалась крайне провальной.

Уже в первом тайме итальянцы забили два мяча. «Локо» пытался отыграться, но это получалось крайне неубедительно. Римляне уверенно переиграли москвичей и заработали 3 очка себе в актив.

«Локомотив» на данный момент занимает последнее место в своей группе Лиги Европы, имея всего 1 балл в копилке. Следующие два матча команда сыграет против лидера своего квартета, турецкого «Галатасарая». Футболистам Марко Николича придется изрядно попотеть, чтобы заработать очки в этих поединках.