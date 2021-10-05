Результаты XXX Открытой физико-математической олимпиады в Дубне

К участию в Олимпиаде были приглашены не только ребята, посещающие занятия Межшкольного физико-математического факультатива, но и все желающие попробовать свои силы в решении нестандартных заданий, требующих, помимо знания физики и математики, сообразительности и смекалки. Задания Олимпиады решали 47 учеников, некоторые из них делают пока первые шаги в изучении точных наук, а кто-то уже познал радость успехов в математических соревнованиях.
Результаты Олимпиады среди учеников 6 класса
Победители:
- Жабицкий Сергей (5 класс, Лицей №6)
- Шитов Леонтий (6 класс, Гимназия №3)
Призер:
- Корьёвкина Александра (6 класс, Запрудненская школа №1)
Результаты Олимпиады среди учеников 7 класса
Победитель:
- Разумная Дарья (7 класс, Лицей №6)
Лауреат:
- Забродин Павел (7 класс, Лицей №6)
Призеры:
- Агапов Антон (7 класс, Лицей №6)
- Давыдова Дарья (7 класс, Физико-математический лицей имени В.Г.Кадышевского)
Результаты Олимпиады среди учеников 8 класса
Победитель:
- Лубашевский Георгий (8 класс, Лицей №6)
Призер:
- Молчанова Елизавета (8 класс, Школа №1)
Юбилейную олимпиаду подготовили и провели преподаватели факультатива: Александр Анатольевич Леонович, Евгения и Михаил Жабицкие, Валентин Садилов, Александра Шорникова.
Победителей и призеров олимпиады поздравил Александр Верхеев, заместитель директора Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований. Организаторы Олимпиады выражают благодарность сотрудникам школы №9 за помощь в проведении олимпиады и регулярных занятий факультатива.