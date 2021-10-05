Результаты XXX Открытой физико-математической олимпиады в Дубне

К участию в Олимпиаде были приглашены не только ребята, посещающие занятия Межшкольного физико-математического факультатива, но и все желающие попробовать свои силы в решении нестандартных заданий, требующих, помимо знания физики и математики, сообразительности и смекалки. Задания Олимпиады решали 47 учеников, некоторые из них делают пока первые шаги в изучении точных наук, а кто-то уже познал радость успехов в математических соревнованиях.

Результаты Олимпиады среди учеников 6 класса

Победители:

Жабицкий Сергей (5 класс, Лицей №6)

Шитов Леонтий (6 класс, Гимназия №3)

Призер:

Корьёвкина Александра (6 класс, Запрудненская школа №1)

Результаты Олимпиады среди учеников 7 класса

Победитель:

Разумная Дарья (7 класс, Лицей №6)

Лауреат:

Забродин Павел (7 класс, Лицей №6)

Призеры:

Агапов Антон (7 класс, Лицей №6)

Давыдова Дарья (7 класс, Физико-математический лицей имени В.Г.Кадышевского)

Результаты Олимпиады среди учеников 8 класса

Победитель:

Лубашевский Георгий (8 класс, Лицей №6)

Призер:

Молчанова Елизавета (8 класс, Школа №1)

Юбилейную олимпиаду подготовили и провели преподаватели факультатива: Александр Анатольевич Леонович, Евгения и Михаил Жабицкие, Валентин Садилов, Александра Шорникова.

Победителей и призеров олимпиады поздравил Александр Верхеев, заместитель директора Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований. Организаторы Олимпиады выражают благодарность сотрудникам школы №9 за помощь в проведении олимпиады и регулярных занятий факультатива.