Результаты XXX Открытой физико-математической олимпиады в Дубне

вторник, 05 октября 2021 | 21:52    
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24 сентября состоялась XXX Открытая олимпиада по физике и математике среди учащихся 6-8 классов.

К участию в Олимпиаде были приглашены не только ребята, посещающие занятия Межшкольного физико-математического факультатива, но и все желающие попробовать свои силы в решении нестандартных заданий, требующих, помимо знания физики и математики, сообразительности и смекалки. Задания Олимпиады решали 47 учеников, некоторые из них делают пока первые шаги в изучении точных наук, а кто-то уже познал радость успехов в математических соревнованиях.

Результаты Олимпиады среди учеников 6 класса

Победители:

  • Жабицкий Сергей (5 класс, Лицей №6)
  • Шитов Леонтий (6 класс, Гимназия №3)

Призер:

  • Корьёвкина Александра (6 класс, Запрудненская школа №1)

Результаты Олимпиады среди учеников 7 класса

Победитель:

  • Разумная Дарья (7 класс, Лицей №6)

Лауреат:

  • Забродин Павел (7 класс, Лицей №6)

Призеры:

  • Агапов Антон (7 класс, Лицей №6)
  • Давыдова Дарья (7 класс, Физико-математический лицей имени В.Г.Кадышевского)

Результаты Олимпиады среди учеников 8 класса

Победитель:

  • Лубашевский Георгий (8 класс, Лицей №6)

Призер:

  • Молчанова Елизавета (8 класс, Школа №1)

Юбилейную олимпиаду подготовили и провели преподаватели факультатива: Александр Анатольевич Леонович, Евгения и Михаил Жабицкие, Валентин Садилов, Александра Шорникова.

Победителей и призеров олимпиады поздравил Александр Верхеев, заместитель директора Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований. Организаторы Олимпиады выражают благодарность сотрудникам школы №9 за помощь в проведении олимпиады и регулярных занятий факультатива.

Тэги: 
олимпиада
образование
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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