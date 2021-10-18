Резидент ОЭЗ «Дубна» вывел на рынок уникальные комплекты для кислородной ингаляции

В мире не утихает пандемия коронавирусной инфекции, ставшая еще одним заболеванием, вызывающим дыхательную недостаточность наравне с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, туберкулезом легких, легочным фиброзом и муковисцидозом. Все эти заболевания предполагают проведение длительной или ситуационной оксигенотерапии в целях лечения и профилактики. Терапию кислородом применяют также при онкологии и болезнях сердечно-сосудистой системы.

В связи с острой потребностью рынка в качественном оборудовании для оксигенотерапии многократного использования резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» запустила на рынок кислородный ингалятор CADUCEUS - функциональную мобильную систему, предназначенную для проведения кислородной терапии в лечебно-профилактических учреждениях, в домашних условиях по рекомендации врача, а также при транспортировке пациентов в машинах экстренных служб. Кроме того, данное изделие может использоваться для оказания первой помощи в полевых условиях. По оценкам специалистов, это позволит удовлетворить спрос на медицинские товары, которые ранее не производились в России в таком объеме, как сейчас.

В состав комплекта входят баллон для медицинского кислорода, редуктор давления БКО-50 с быстроразъемным соединением стандарта DIN 13260-2, увлажнитель кислорода, взрослая и детская кислородные маски, назальные канюли, кофр для удобства хранения и перемещения системы.

Кислородный ингалятор CADUCEUS, в отличие от представленных на рынке одноразовых баллончиков с маской, предназначен для многократного использования. Он комплектуется заправляемыми баллонами объемом 2, 5 и 10 литров, изготовленными бесшовным способом из углеродистой стали, которая характеризуется высокой прочностью, отличной устойчивостью к коррозии и выдерживает высокие температуры. В зависимости от объема баллона на одной заправке можно провести до 5 сеансов оксигенотерапии. Кислородный ингалятор прост и удобен в использовании: давление кислорода на выходе из баллона легко регулируется с помощью эргономичной рукоятки кислородного редуктора CADUCEUS БКО-50 с быстроразъемным соединением стандарта DIN 13260–2, поддерживающего давление поступающей из баллона газовой смеси на постоянном уровне, а удобство визуального контроля обеспечивается наличием двух манометров. Необходимую степень влажности с возможностью отслеживания расхода кислорода обеспечивает входящий в комплект медицинский увлажнитель кислорода с расходомером, а наличие в комплекте детской и взрослой кислородных масок, выполненных с учетом анатомического строения лица, и канюлей позволяет использовать данный набор для разных категорий пациентов. Возможна комплектация увлажнителем с блоком подогрева, позволяющим соблюсти баланс влажности и температуры подаваемой газовой смеси.

Простота применения, мобильность системы и возможность многоразового применения с минимальными затратами на обслуживание делают кислородный ингалятор CADUCEUS уникальным решением для проведения кислородотерапии в различных условиях и для разных категорий пациентов. Кислородные ингаляторы CADUCEUS могут быть различной комплектации, а развитая система логистики и наличие представителей компании в крупных регионах России позволяют осуществлять оперативную доставку в любую точку страны.