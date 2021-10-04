Ремонт подъездов в Дубне

Из бюджета города Дубны на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, согласно Постановления Главы Талдомского городского округа от 23.07.2021г. № 108ПА-540 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Дубны на ремонт подъездов в многоквартирных домах».

Организатор конкурса: Администрация городского округа Дубна. Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. Контактные лица: Ханат Наталья Александровна тел.: 218-05-05 доб. 361.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 в рабочие дни с 09:00 до 17:00. ( перерыв с 12.30 до 14.00), кабинет №404. Прием заявок начинается с 05 октября 2021 года. Срок окончания подачи заявок устанавливается до 16-00 часов 30 ноября 2021 года. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

Соглашение о предоставлении целевых средств бюджета городского округа Дубна Московской области в форме субсидии между Администрацией городского округа Дубна и победителями Конкурсов должно быть заключено в течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии. Субсидия, грант в форме субсидии перечисляется Организатором конкурса на счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).