Ремонт подъездов в Дубне

понедельник, 04 октября 2021 | 17:41    
Новости
     7
В рамках мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» муниципальной программы городского округа Дубна «Формирование современной комфортной городской среды».

Из бюджета города Дубны на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, согласно Постановления Главы Талдомского городского округа от 23.07.2021г. № 108ПА-540 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Дубны на ремонт подъездов в многоквартирных домах».

Организатор конкурса: Администрация городского округа Дубна. Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. Контактные лица: Ханат Наталья Александровна тел.: 218-05-05 доб. 361.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 в рабочие дни с 09:00 до 17:00. ( перерыв с 12.30 до 14.00), кабинет №404. Прием заявок начинается с 05 октября 2021 года. Срок окончания подачи заявок устанавливается до 16-00 часов 30 ноября 2021 года.  Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

Соглашение о предоставлении целевых средств бюджета городского округа Дубна Московской области в форме субсидии между Администрацией городского округа Дубна и победителями Конкурсов должно быть заключено в течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии. Субсидия, грант в форме субсидии перечисляется Организатором конкурса на счет победителя конкурса в кредитной организации (банке).

Тэги: 
ЖКХ
Читать Дубна.Ru в
02.10.2021 | 10:21   
Новости
    53
Золото? Нефть? Песок!
Сельзохработник из Талдома попался на незаконной добыче полезных ископаемых.
Талдом | криминал
04.10.2021 | 14:56   
Новости
    6
Завод по производству сыра построят в Дмитрове
Завод по производству сыров мощностью около 30 тонн продукции в месяц запустят в Дмитровском округе в 2022 году.
питание
03.10.2021 | 13:39   
Новости
    17
Открытие выставки «Канал «Москва – Волга»: всё остаётся людям»
9 октября 2021 года в Химках состоится открытие выставки «Канал „Москва-Волга“: всё остаётся людям», на которой будет...
выставки | Канал
04.10.2021 | 16:23   
Новости
    1
В подмосковных МФЦ появились услуги по содействию занятости
Жители Подмосковья могут обращаться в ближайшие офисы МФЦ, чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного.
социал | онлайн сервис
03.10.2021 | 13:45   
Новости
    12
Брифинг в отделе ГИБДД Дубны
В рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения» с 23 сентября по 24 ...
безопасность | ГИБДД