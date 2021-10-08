«Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Московской области

пятница, 08 октября 2021 | 14:28    
Подмосковье
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Торговые сети «Пятёрочка» и «Магнит» отреагировали на предупреждение ФАС и снизили цены в Подмосковье.

Об этом в интервью «Радио 1» сообщила начальник Управления общественных связей ФАС России Жанна Караганова.

В сентябре УФАС зафиксировала, что оба магазина необоснованно завышают цены на продовольственные товары первой необходимости. В тех городских округах, где торговая сеть занимала лидирующие позиции, стоимость продуктов была выше на десять процентов.

ФАС России проводит постоянный мониторинг цен на продукты питания. Сравнивается стоимость одних и тех же товаров муниципалитета, где торговые сети занимают доминирующее положение и там, где они конкурируют с другими участниками рынка. В ходе одной из таких проверок сотрудники Московского областного УФАС России зафиксировали необоснованное завышение розничных цен на продукты питания в магазинах «Магнит» и «Пятерочка», — сообщали в ведомстве.

Служба обязала ритейлеров снизить цены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в округах, где они занимают доминирующее положение.

Торговые сети исполнили это предупреждение: сейчас стоимость этих продуктов такая же, как в муниципальных образованиях, в которых у компаний нет доминирующего положения, — заявила Караганова.

Также представитель добавила, что ведомство продолжит проводить аналогичный мониторинг по всей стране. В случае выявления признаков нарушений, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.

Тэги: 
продукты
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