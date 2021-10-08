Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Дубны

Уважаемые жители города Дубны!

Приглашаем Вас на публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Дубна Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав города Дубны Московской области», которые состоятся 09 ноября 2021 г. в 17 часов 00 мин. в зале заседаний Совета депутатов городского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. академика Балдина, дом 2, каб. 117 и в режиме видео-конференц-связи.

Проект решения Совета депутатов городского округа Дубна Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав города Дубны Московской области» для обсуждения и направления замечаний и предложений жителями города размещен на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области www.naukograd-dubna.ru (http://www.naukograd-dubna.ru/docs/doc/reshenie-soveta-deputatov-gorodsk...).

Регистрация участников публичных слушаний осуществляется посредством направления ими заявки через Интернет-приемную на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области по адресу: http://www.naukograd-dubna.ru/feedback/index с указанием фамилии, имени, отчества и адреса регистрации по месту жительства.

Идентификатор и пароль конференции, организованной для проведения публичных слушаний, с использованием технически предназначенного для таких целей программного обеспечения, а также инструкция по установке и подключению такого программного обеспечения направляются на указанный лицом, подавшим заявку на регистрацию в качестве участника публичных слушаний, адрес электронной почты.

Подключение к конференции, организованной для проведения публичных слушаний, будет осуществляться 09.11.2021 г. с 16:30 часов до 17:00 часов при предъявлении паспорта лицом, подавшим заявку на регистрацию в качестве участника публичных слушаний, лицу, ответственному за регистрацию участников публичных слушаний.

Предложения жителей по проекту подаются в Совет депутатов городского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, кабинет 114, посредством направления с использованием почтовой связи, на электронную почту sddubna@mail.ru, через Интернет-приемную на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области http://naukograd-dubna.ru/feedback/index до 08.11.2021 года до 15:00 часов.