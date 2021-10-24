Прошел первый этап Кубка трех городов

воскресенье, 24 октября 2021 | 13:44    
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Он состоялся 23 октября 2021 в городе Кимры, Титовский бор.
  • Фото: Андрей Полицин
  • Фото: Андрей Полицин
  • Фото: Вячеслав Наумов

Количество участников превзошло все ожидания, а ведь Кубок проходит всего второй раз. В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих городов Верхней Волги и Московской области: Кашин, Углич, Бологое, Калязин, Тверь, Запрудня, Талдом, Дмитров, Красногорск, Москва, Мытищи, Кимры, Дубна и другие.

Огромное спасибо участникам, что приехали и приняли участие в соревнованиях! Огромное спасибо организаторам за великолепную организацию: трасса была просто шикарная, горячий чай на финише, булочки! Это уже фирменный знак Кубка.

Ждём снега и второго, лыжного, этапа!

Организаторы благодарят Вячеслава Наумова за подарки прекрасным участницам и фирму FIRN за призы для абсолюта.

Видео: Андрей Полицин

Тэги: 
соревнования
бег
Кимры
Источник:
Максим Полицин
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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