Прошел первый этап Кубка трех городов

Количество участников превзошло все ожидания, а ведь Кубок проходит всего второй раз. В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих городов Верхней Волги и Московской области: Кашин, Углич, Бологое, Калязин, Тверь, Запрудня, Талдом, Дмитров, Красногорск, Москва, Мытищи, Кимры, Дубна и другие.

Огромное спасибо участникам, что приехали и приняли участие в соревнованиях! Огромное спасибо организаторам за великолепную организацию: трасса была просто шикарная, горячий чай на финише, булочки! Это уже фирменный знак Кубка.

Ждём снега и второго, лыжного, этапа!

Организаторы благодарят Вячеслава Наумова за подарки прекрасным участницам и фирму FIRN за призы для абсолюта.