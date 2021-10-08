Проект резидента ОЭЗ «Дубна» поспособствует импортозамещению

пятница, 08 октября 2021 | 14:39    
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Компания ООО «ЭЙС Технологии» получила разрешение на ввод в эксплуатацию построенного офисно-производственного здания на территории ОЭЗ «Дубна», предприятие будет производить оборудование для телерадиовещательных компаний, что позволит снизить их зависимость от зарубежных поставщиков, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Реализация проекта „ЭЙС Технологии“ положительно скажется на компаниях, занятых в сфере телерадиовещания — цены на продукцию „ЭЙС Технологии“ будет ниже в сравнении с зарубежными аналогами. На данный момент завершен первый этап строительства объекта общей площадью более 1,2 тысячи кв. м. Объем инвестиций в проект — 200 млн рублей, на предприятии будет создано 35 новых рабочих мест для жителей Дубны, — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания будет заниматься разработкой и производством теле-, радио-, коммуникационной аппаратуры и ее комплектующих. Одним из основных направлений деятельности станет выпуск передвижных телевизионных станций (ПТС). Такое оборудование очень востребовано, однако в настоящий момент в стране довольно мало компаний, занимающихся производством ПТС.

Сегодня на территории ОЭЗ «Дубна» работает 171 резидент, большинство из которых заняты в высокотехнологичных отраслях промышленности и производят важную для региона продукцию. Особая экономическая зона расположена на площади 279 га одноименного городского округа Дубна и является крупнейшей по количеству компаний-резидентов ОЭЗ в стране. Там создано уже 4725 рабочих мест.

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