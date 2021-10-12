Пресс-релиз Совета директоров градообразующих предприятий Дубны от 7 октября 2021

Предметом для обсуждения стали наиболее острые темы, касающиеся текущей обстановки и перспективных направлений.

С докладом о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы выступил Александр Рац.

О подготовке кадров для предприятий и организаций города рассказал ректор Государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

Председатель кадровой группы при Совете директоров, созданной для координации работы по комплектованию кадрами предприятий НПК, Михаил Подлесный проинформировал о результатах мониторинга и состоянии дел на рынке труда.

В ходе обмена мнениями члены Совета директоров отметили ряд успешно завершенных проектов, среди которых строительство мостового перехода через Волгу, Северо-западной дороги (объезд ул. Кирова), лечебного корпуса Дубненской горбольницы, начало работ по реконструкции тоннеля и открытие физико-математического лицея имени В.Г. Кадышевского. Ввод в эксплуатацию новых питающих центров 110/10 кВ, строительство второго газопровода в левобережную часть города, реконструкция и строительство других объектов в рамках развития инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Дубна» позволили снять проблему дефицита энергетических мощностей для строительства жилья и дальнейшего развития экономики города.

Участники заседания выделили самые злободневные проблемы, по которым нужно принимать консолидированные решения. Это низкие темпы жилищного строительства в городе и растущие на этом фоне цены на жилье. Отсутствие целевой жилищной программы в интересах организаций научно-производственного комплекса и особой экономической зоны. Наметившееся отставание инфраструктуры Дубны и городской среды в целом от наиболее развитых муниципалитетов Подмосковья. А также ухудшение транспортного сообщения с Москвой.

Необходимо обратить особое внимание и на другие ситуации. В частности, на дефицит квалифицированных кадров и риск усиления миграции специалистов между городскими предприятиями; на отсутствие возможностей для оказания срочной медицинской помощи при инфарктах и инсультах; на незащищенность от затопления и подтопления прибрежных участков в левобережной части города.

В итоговой резолюции Совета директоров градообразующих предприятий перечислены первоочередные задачи, выполнение которые требует общих усилий.

Так, при взаимодействии с Правительством Московской области нужно обозначить в качестве приоритетов восстановление в Дубне темпов жилищного строительства (включая целевое строительство) и создание кардиологического отделения.

Продолжить взаимодействие с корпорацией «ДОМ.РФ» и Минобрнауки России по созданию механизма субсидирования ипотечного кредитования ученых и специалистов наукоградов.

Поддержать усилия АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по развитию территории, недавно присоединенной к особой экономической зоне.

Передать Университету «Дубна» сформированный кадровой группой перечень востребованных рабочих профессий. Для устранения кадрового дефицита надо наладить обучение электромонтажников, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей, операторов станков с ЧПУ и других специалистов, в которых так нуждаются предприятия наукограда.

Рекомендовать администрации города и Совету депутатов продолжить работу по подготовке изменений в Стратегию (план мероприятий по реализации Стратегии) развития города с учетом предложений, получивших предварительное одобрение Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив.

Помимо этого, Совет директоров направил в администрацию городского округа ряд рекомендаций по выработке системных мер для создания комфортных условий проживания в Дубне: