Благоустройство Комсомольской набережной - в числе приоритетных направлений

среда, 27 октября 2021 | 10:16    
Общество
     1126
Благоустройство смотровых площадок на Комсомольской набережной – один из социально значимых проектов, в реализации которых муниципалитету помогают градообразующие предприятия и организации Дубны.

Ремонт начался с первого «треугольника» от плавательного бассейна ОИЯИ «Архимед». Отколотые и потрескавшиеся боковые плиты обшиваются всесезонными водостойкими деревянными панелями. Также обновляются парапет и скамейки. В оформлении предусмотрены встроенные вазоны-цветочницы.

Работы выполняет ООО «Стилес» (генеральный директор Бранко Недимович) – дубненская фирма, которая занимается производством мебели и изготовлением различных изделий из древесины. Завершить облицовку специалисты должны к 10 ноября.

В перспективе нужно приводить в порядок лестницы. Но уже не в этом сезоне: низкие температуры не позволяют «перебрать» ступени, чтобы сделать спуски к воде удобными и безопасными.

На сентябрьском заседании участники Совета директоров градообразующих предприятий Дубны рассмотрели перечень актуальных задач, который представил глава городского округа Сергей Куликов. Это те проблемы, по которым поступают многочисленные обращения от жителей, но их решение может затянуться на неопределенное время ввиду планирования и согласований разного уровня – таковы требования к бюджетному финансированию. Системная поддержка со стороны градообразующих предприятий позволяет снять наиболее острые проблемы.

Благоустройство Комсомольской набережной мы наметили в числе приоритетных направлений, потому что это – любимое место для многих дубненцев. Здесь ежедневно бывают сотни людей, приходят целыми семьями, гуляют мамы с детьми, молодежь, пожилые горожане. В навигацию на пристань прибывают туристические теплоходы. Набережная Волги включена в пешеходные экскурсионные маршруты. И, конечно, всем нам хочется, чтобы эта территория выглядела привлекательно, ухоженно. После того как будет обустроена первая площадка, определимся со сроками по следующим этапам ремонтных работ, – сообщил заместитель председателя Совета директоров градообразующих предприятий Валерий Прох.

Тэги: 
благоустройство
Дубна
Источник:
Совет директоров градообразующих предприятий Дубны
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
Читать Дубна.Ru в
26.10.2021 | 13:39   
Общество
    940
1-й этап Кубка спортивной школы «Дубна» по плаванию
Прошел 23 октября в бассейне ОИЯИ «Архимед».
соревнования | плавание | Дубна
Фото: Лилия Шарловская
24.10.2021 | 22:51   
Новости
    267
ДТП 23 октября на Дмитровском шоссе с участием однофамильца Алека Болдуина
Авария произошла на 119-м километре Дмитровского шоссе в субботу днем.
ДТП | происшествия | Дубна
26.10.2021 | 12:19   
Общество
    983
Кубок Королёва
Дубненские спортсмены приняли участие в открытом кубке города Королёва. Соревнования по Киокусинкай карате состоялись...
соревнования | каратэ
25.10.2021 | 09:11   
Общество
    1043
Пресс‑релиз по итогам внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Дубна 21 октября 2021 года
21 октября 2021 г. состоялось внеочередное заседание Совета депутатов городского округа Дубна Московской области. На...
Совет депутатов
Фото: vk.com/kornilov_an
25.10.2021 | 13:21   
Общество
    14
С вершины Арарата улетел флаг города Кимры
Спортсмен из Кимр Александр Корнилов увлекается экстремальными видами спорта: дайвинг, прыжки с парашютом, мотогонки,...
спорт | альпинизм | Кимры