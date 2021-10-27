Благоустройство Комсомольской набережной - в числе приоритетных направлений

Ремонт начался с первого «треугольника» от плавательного бассейна ОИЯИ «Архимед». Отколотые и потрескавшиеся боковые плиты обшиваются всесезонными водостойкими деревянными панелями. Также обновляются парапет и скамейки. В оформлении предусмотрены встроенные вазоны-цветочницы.

Работы выполняет ООО «Стилес» (генеральный директор Бранко Недимович) – дубненская фирма, которая занимается производством мебели и изготовлением различных изделий из древесины. Завершить облицовку специалисты должны к 10 ноября.

В перспективе нужно приводить в порядок лестницы. Но уже не в этом сезоне: низкие температуры не позволяют «перебрать» ступени, чтобы сделать спуски к воде удобными и безопасными.

На сентябрьском заседании участники Совета директоров градообразующих предприятий Дубны рассмотрели перечень актуальных задач, который представил глава городского округа Сергей Куликов. Это те проблемы, по которым поступают многочисленные обращения от жителей, но их решение может затянуться на неопределенное время ввиду планирования и согласований разного уровня – таковы требования к бюджетному финансированию. Системная поддержка со стороны градообразующих предприятий позволяет снять наиболее острые проблемы.