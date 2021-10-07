Преимущества натуральной косметики Natura Siberica

Natura Siberica – известный бренд, который производит качественную, натуральную косметику. Приобрести продукцию можно на сайте компании Агора.

Текущий год выдался для компании Natura Siberica достаточно непростым. Не так давно они пережили смерть руководителя А. Трубникова, далее случился рейдерский захват, с которым, как известно, до сих пор приходится бороться супруге покойного, а также массовое закрытие магазинов и прекращение производства.

КО всему добавилось и то, что судебные тяжбы, которые начались около года назад, завершились не в пользу косметической компании. Дело в том, что около года назад, на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты "ДОЗАКЛ" случился серьезный пожар на складе, в ходе которого года было уничтожено более 80% построек, которые принадлежали заводу. Арендаторами данного помещения явилась компания Natura Siberica.

При обращении в суд, пострадавшая сторона, а это завод, потребовал возмещения ущерба в размере более 4 млрд рублей. Из них 2.6 млрд требовали представители завода, а 1.5 млрд компания «Ингосстрах». Требования страховой компании суд удовлетворил в полном объеме, а вот сумма для завода была уменьшена до 1.37 млрд.

Нельзя сказать, что компания Natura Siberica переживает сейчас лучшие времена и готова в полном объеме погасить заявленную сумму.

Ирина Трубникова пока от комментариев отказалась. На данный момент у нее есть другие заботы – необходимость получить поддержку от крупных холдингов для того, чтобы запустить совместное производство косметики под торговыми марками Натура Сиберика, Органик Шоп.

Несколько недели назад, ей было принято решение в одностороннем порядке расторгнуть договор на использования всех товарных знаков с компанией «Первое решение», в связи с чем последние больше не имеют права выпускать продукцию. Из-за сложившейся ситуации пришлось закрыть магазины и полностью остановить выпуск средств.

По словам владелицы, первые магазины были закрыты сразу после того, как произошел рейдерский захват компании, также уволилось более сотни сотрудников, прекратилось финансирование подрядчиков.

И. Трубникова делает все возможное, чтобы в ближайшее время появилась возможность возобновить производство, но пока все тщетно. Все ее действия направлены на то, чтобы возобновить как можно скорее производство и избавиться от новых управленцев, которые нечестным путем пришли к власти в компании. Напомним, что «рейдерский захват" произошел в августе этого года. Все началось с элементарного желания мирным путем поделить наследство, оставленное А. Трубниковым.

Изначально бывшая жена И. Трубникова хотела возглавить компанию, но третья жена Анастасия посчитала это наглым и нецелесообразным решением. В ходе конфликта был выбран и приглашен управляющий со стороны – Сергей Буйлов. После назначения на должность не прошло и пары недель, как сотрудники написали письмо, в котором говорилось, что они отказываются работать с данным руководителем.