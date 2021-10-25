Предположительно, раскрыта тайна Дубненского шара

Объект представлял собой само заполнившееся озеро среди леса, с угадывающимся бетонным островком посредине, объект как думалось был навеки скрыт под водой.

Сооружение расположено в лесной глуши, когда-то к нему вела длинная бетонная дорога (в начале 1990-х все уже было заброшено, рядом с объектом вовсю катались мотоциклисты, один из них - 21 летний парень - даже погиб в окрестностях объекта). Постепенно воды из окрестных болот затопили котлован, а в одну из зим местные в поисках легкодоступного металлолома подрезали по уровню льда два башенных крана.

Теперь мы можем наблюдать недостроенный бункер почти целиком - в тех местах это не единственный артефакт, примерно в 6-8 км по направлению к Волге на опушке лежал большой кожух защиты радара в системе противоракетной обороны в виде шара (по слухам, когда-то их было два). Многие ломали головы зачем оно там, но теперь становится возможным предположить, что сферы тащили на эту стройку но доставить не успели...