Последние журавли Подмосковья отправляются в Израиль и Турцию

вторник, 19 октября 2021 | 08:33    
Регион
     5
Перед трудным перелётом птицы, как обычно, набираются сил в заказнике "Журавлиная родина" под Талдомом.

Ещё в сентябре там квартировали почти две тысячи журавлей. Сейчас оставшиеся семейства уже готовятся к долгому вояжу. А потом, сделав прощальный круг над заказником, пернатые отправятся в Израиль и Турцию.

Этих изящных высоких птиц с длинной шеей и яркой макушкой можно рассмотреть только через увеличительную оптику. Журавли очень осторожны, близко к себе не подпускают. Хотя на охраняемой территории заказника в Талдомском районе чувствуют себя вполне комфортно. Жуют оставшуюся на полях кукурузу, собираются с силами перед долгим перелетом.

Улететь им отсюда надо как минимум километров за 200 - до степей в Рязанской области, за Окой. То есть им лететь довольно долго, надо набрать много запасов, - рассказал эколог Евгений Ахатов.

Первые отлеты начались уже с середины сентября - птицы массово мигрировали на зимовку. Заказник "Журавлиная родина" - старинный перевалочный пункт, здесь каждую осень останавливаются до двух тысяч птиц, которые летят транзитом из северных районов. На последней в этом году автоэкскурсии удалось застать самых неторопливых обитателей болот.

Вот там мы сейчас видим чётко - идёт семья журавлей. У кого есть трубы - направьте, поверните. Серые птицы на границе кукурузы - это семья: два взрослых журавля и между ними несколько молодых журавлят, - заявил Ахатов.

Социальная структура у журавлей похожа на человеческую - они тоже живут семьями, а еще активно переговариваются, и считаются довольно умными.

Тэги: 
экология
Талдом
Источник:
ТВЦ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
17.10.2021 | 10:35   
Регион
    6
Тесты на агрессивность могут ввести для российских школьников
Старший клинический психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков столичного Депздрава...
образование | здоровье | дети
19.10.2021 | 10:01   
Регион
    1
Загадочная инсталляция в деревне Тараканово
Московская область, Солнечногорский район: 25 км от Клина и 84 км от Дубны.
Подмосковье | юмор | происшествия
17.10.2021 | 10:43   
Регион
    11
Чужой против Хищника: друзья из Подмосковья открыли музей причудливых фигур
Два 42-летних отца Андрей Зиноватный и Михаил Никитин собирали из старых железок поделки в школу своим детям. Процесс...
музей | хобби | Подмосковье
17.10.2021 | 11:06   
Регион
    8
В России ввели новый порядок выезда детей за рубеж
С 17 октября в России ввели новый порядок подачи и отзыва заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж.
дети | туризм | закон
18.10.2021 | 10:46   
Регион
    974
Тысячный младенец родился в Дубне
«Юбилейного» младенца приняли 15 октября заботливые руки сотрудников акушерского отделения Дубненской городской больницы
здравоохранение