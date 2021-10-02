Популярные разновидности пицц

Европейская кухня издавна славится своим разнообразием. Итальянские лепешки с начинкой и паста, французские салаты и десерты, немецкие колбаски и пиво – они обрели большую популярность далеко за пределами евроазиатского континента. И если говорить о самых известных блюдах европейской кулинарии, то в когорте лидеров прочно закрепилась пицца - https://sushi-master.kz/almaty/pizza/.

Такая еда характеризуется питательностью, превосходными вкусовыми качествами и простотой в приготовлении. Вдобавок, данное блюдо относится к категории универсальных, то есть его можно подавать практически к любому не тематическому столу. Да и строгого рецепта приготовления не существует, что создает безграничные возможности для кулинарного творчества.

Пицца – тестовая лепешка толщиной 1-3 сантиметров. Как правило, она бывает круглой, но практикуются и квадратные, треугольные, иные форматы. Лепешка является съедобной основой блюда. На нее сверху выкладываются различные ингредиенты. Они дополняются соусами, приправами. И созданная заготовка отправляется в печь. Спустя 15-25 минут блюдо подается к столу.

Популярные варианты пиццы

Диаметр лепешки может быть различным. Наиболее распространенные значения – 30-35 сантиметров. Тесто раскатывается преимущественно в формате круга. Оно покрывается соусом. Такая пропитка придает лепешке сочности после запекания. Традиционным ингредиентом практически любой пиццы является сыр. Вообще, данный компонент входит в число основных, если говорить об итальянской кухне. Помимо него на лепешку выкладываются мясные, овощные и другие ингредиенты.

Популярные категории пиццы:

Мясные . Основными компонентами таких блюд являются куриное филе, говяжья, свиная мякоть, ветчина, бекон, охотничьи колбаски, салями и др.

. Основными компонентами таких блюд являются куриное филе, говяжья, свиная мякоть, ветчина, бекон, охотничьи колбаски, салями и др. С морепродуктами . В качестве главных компонентов выступают мясо рыбы, краба, креветки, кальмара, иных моллюсков, мидии и т.д.

. В качестве главных компонентов выступают мясо рыбы, краба, креветки, кальмара, иных моллюсков, мидии и т.д. Сырные . Основная комбинация ингредиентов – ассорти нескольких видов сыра: пармезана, дор-блю, гауда, моцареллы, неаполитанского и др.

. Основная комбинация ингредиентов – ассорти нескольких видов сыра: пармезана, дор-блю, гауда, моцареллы, неаполитанского и др. Овощные . Главными компонентами выступают болгарский перец, томаты, маслины, оливки, маринованные огурцы и т.д.

. Главными компонентами выступают болгарский перец, томаты, маслины, оливки, маринованные огурцы и т.д. Вегетарианские. В данную категорию входят блюда, в составе которых категорически исключены мясные ингредиенты и морепродукты.

Также популярность набирает разновидность пиццы-новинки – гавайская. Ее изюминкой являются кусочки ананаса. Чтобы заказать готовую еду с доставкой на дом или в офис, достаточно перейти в каталог «Суши Мастер», выбрать подходящие блюда и оформить онлайн-заявку.