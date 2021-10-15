Похолодание на Верхней Волге

пятница, 15 октября 2021 | 12:11    
Новости
     8
19 октября синоптики обещают регионам Центральной России, в том числе и Верхневолжью, сильное похолодание. Всё дело в полярном вторжении, сообщили на сайте метеоцентра "Фобос".

Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днём уже не выше +3...+8, - указано в сообщении.

Синоптики не исключают, что при таком состоянии воздуха может появиться первый снег, но он будет таять ещё в воздухе.

В ночь на среду (на 20 октября) ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмёрзнуть, и местами превратится в "блюдца", - добавили в метеоцентре.

В организации утверждают, что зима будет снежной и умеренно холодной.

Тэги: 
погода
Подмосковье
Источник:
Центр ФОБОС
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
14.10.2021 | 10:27   
Новости
    28
Гидрометцентр объявил в Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей
Предупреждение вступает в силу в 21:00 со среды, 13 октября, и будет действовать до 9:00 пятницы, 15 октября. Синоптики...
погода | Подмосковье
12.10.2021 | 15:59   
Новости
    1277
Мы рядом ради перемен
Вчера, 11 октября, состоялась традиционная премия губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы рядом ради...
конкурс | Подмосковье
12.10.2021 | 14:10   
Новости
    995
«Нетрезвый водитель»: рейды Госавтоинспекции продолжаются
В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 88 водителей, которые управляли транспортным средством в...
дороги | безопасность | ГИБДД
14.10.2021 | 09:50   
Регион
    1022
Онлайн доступ для бизнеса к государственным и иным услугам
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает об открытом доступе с ноября 2020 г. к...
бизнесу | Подмосковье
12.10.2021 | 17:16   
Новости
    1319
ГосМКБ «Радуга» — 70 лет
Юбилей одного из старейших градообразующих предприятий – большое событие для нашего города. В год, когда Дубна отмечает...
ГосМКБ Радуга | праздник | поздравления