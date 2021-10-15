Похолодание на Верхней Волге

Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, днём уже не выше +3...+8, - указано в сообщении.

Синоптики не исключают, что при таком состоянии воздуха может появиться первый снег, но он будет таять ещё в воздухе.

В ночь на среду (на 20 октября) ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмёрзнуть, и местами превратится в "блюдца", - добавили в метеоцентре.

В организации утверждают, что зима будет снежной и умеренно холодной.