Сегодня проблема решена — подключение интернета в коттедже доступно практически повсеместно. О вариантах решения проблемы можно узнать здесь https://internetnadachu.com/internet-v-kottedzh/.

Роль интернета

С приходом коронавируса, мир, и раньше тесно связанный с глобальной паутиной, совершил прыжок в сторону развития бесконтактного общения. Сотрудники большинства компаний перешли на удаленную работу, студенты и школьники занялись дистанционным обучением.

При всех ужасах, которые принес Covid-19, нельзя отрицать одного плюса — люди научились взаимодействовать в другом формате. Благодаря онлайн-пространству, отпала потребность в аренде больших офисов, торговых площадей, выставочных центров. Оказалось, что все, кроме производства и прикладных услуг типа салонов красоты, пошива одежды, приготовления еды и т. п., можно перевести в виртуальность.

Главное, чтобы не возникало проблем со стабильным высокоскоростным трафиком. По этой причине мир так ждал спутникового чуда от Илона Маска, благодаря которому планету укроет единая сеть Wi-Fi. Пока результат не слишком впечатляет, да и для большинства россиян подключение к услуге мировой беспроводной сети не по карману. Сегодня стоимость оборудования составляет 500 долларов, а ежемесячная абонплата порядка 100 долларов.

Так что лучшим способом провести интернет в коттедж остается подключение к услугам мобильного оператора. Для бесперебойного онлайн-доступа необходим комплект оборудования, включающий в себя модем, роутер, антенну и сим-карту с безлимитным интернетом. Ежемесячная стоимость пользования услугой зависит от оператора, но не превышает 1200 рублей.

Подключение и настройка беспроводного интернета проходит совершенно «безболезненно» для клиента. Сегодня жителям коттеджных поселков не нужно ехать в салон сотовой связи, чтобы выбрать и приобрести симку, модем, подобрать маршрутизатор, позаботиться об антенне и о том, чтобы коэффициента усиления хватило для стабильного приема сигнала.

Все намного проще. Подключением к услугам 3G/4G интернета проводят специализированные компании с готовыми комплектами оборудования, где все устройства идеально стыкуются между собой. Теперь не нужно проявлять чудеса ловкости, чтобы смонтировать и подключить антенну, ломать голову над настройкой модема и роутера — все это быстро и четко сделают профессионалы.