Подготовка к зиме стала главной темой для обсуждения на расширенной коллегии в администрации Дубны

суббота, 09 октября 2021 | 16:51    
Новости
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Рассмотрели широкий круг вопросов: начало отопительного сезона, наличие дорожной техники, предстоящие работы по уборке и вывозу снега.

Содержанием тротуаров будет заниматься МБУ «ЦХО». При потребности в песчано-солевой смеси (ПСС) 1200 т имеется в наличии уже 700 т, оставшуюся часть до конца года поставят по заявке. На ЦХО также возложены работы по ямочному ремонту в зимний период.

По содержанию дорог, парковок, заездных карманов на ноябрь-декабрь 2021 года договор заключен с ООО «Бизнес Лайн» на сумму 18 млн рублей. Исполнитель работ на 2022 год будет определен по результатам аукциона, стоимость контракта 92 млн рублей, готовим документацию. Общественные территории зимой будет обслуживать МАУ «Городские парки».

Определено место складирования снега – рядом с ПТО ГХ, на Коммунальном проезде. Если будет необходимо, выделим дополнительный участок.

Тэги: 
Дубна
благоустройство
мэр
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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