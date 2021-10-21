Подарки от юных мастерят

В начале октября здесь стартовал пятый сезон, а в этот раз юные читатели библиотеки мастерили подарки для пап!

И не случайно… День отца в России теперь празднуют в третье воскресенье октября: приказ об этом президент подписал 4 октября 2021 года. Несмотря на то, что в некоторых регионах праздник давно утвердили законодательно и отмечают в разные даты, в этом году впервые все папы страны отпраздновали его вместе. К такому важному событию малыши из Клуба «МастерЯта» подготовились – вместе с библиотекарем Мариной Шевяковой они сделали поздравительные открытки для своих пап.

Соблюдая традиции, очередная встреча в Детском отделе началась с прочтения новой книжки: Марина Павловна познакомила ребят со сказкой Пола Брайта и Джейн Чапмен «С папой буря не страшна!» А после прочтения стихов все вооружились материалами, инструментами, и работа закипела. Оригинальную аппликацию кто-то мастерил самостоятельно, а кому-то из малышей помогали мама, бабушка или библиотекарь. Несмотря на одинаковые шаблоны основных элементов открытки, детская фантазия позволила воплотить в жизнь совершенно разные сюжеты.

Постоянные ведущие Клуба – библиотекари Марина Шевякова и Вера Оленина. Марина Павловна отметила:

Наша главная задача – привлечь детей к творчеству, научить их что-то делать своими руками. И результат не оставляет себя ждать: к концу сезона малыши, которые постоянно занимаются в Клубе, демонстрируют развитие навыков работы. Постепенно мы усложняем задания, и ребята выполняют их более уверенно.

Желающих заниматься настолько много, что в библиотеке пришлось ввести предварительную запись, чтобы руководитель имел возможность каждому ребенку уделить особое внимание.

Состав клуба меняется – ребята вырастают, им на смену приходят новые дошколята. Средний возраст юных мастерят – от 4 до 6 лет. Таким образом в библиотеку привлекают новых читателей: сначала малыши приходят мастерить и общаться, а потом приходят за книжками и приводят своих друзей. Ребята рассказали, что им очень нравятся такие занятия, потому что здесь они всегда могут сделать подарок для своих родных. А некоторые признались, что у них дома уже скопилась целая коллекция работ, созданных своими руками. Творческий сезон стартовал, и впереди у ребят еще много интересных встреч.

Удачи им и вдохновения!