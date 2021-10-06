Мойки высокого давления Kranzle в быту и для бизнеса

В надежности и долгосрочности эксплуатации такого оборудования сомневаться не приходится, а выбор, который предлагает производитель, способен удовлетворить даже самого взыскательного покупателя. Все модели, представленные в линейке, выполнены в современном дизайне, каждый прибор экологичен и экономичен, что тоже немаловажно. Это как раз тот случай, когда оборудование символизирует немецкое качество во всех отношениях, все комплектующие, которые используются при производстве, изготавливаются на заводах Германии. В итоге покупатель может выбрать для себя подходящее решение, начиная от автономных моек и заканчивая стационарными приборами с подогревом.

Всё оборудование наделяется самыми разнообразными опциями, благодаря которым можно решить даже самые сложные задачи. Это позволяет каждому покупателю получить исключительные технические преимущества.

Конструкционные особенности моек высокого давления Kranzle

Головка насоса изготовлена из латуни, металла, известного своей надежностью и долговечностью. Двигатель функционирует на низких оборотах, что обеспечивает бесшумность. Нержавейка используется для изготовления плунжеров, дополнительно на них наносится керамическое покрытие, таким образом, в одном компоненте соединяется повышенная теплопроводность и устойчивость к износу, тем самым длительность эксплуатации оборудования увеличивается в разы. Дополнительно стоит отметить защиту от сухого хода - любая модель мойки Kranzle имеет в конструкции особую манжету, изготовленную из ткани, в сочетании с защитным тефлоновым кольцом. Они снижают расходы электроэнергии на трение и уменьшает температуру агрегата.

Для отдельных моделей такого оборудования дополнительно подразумевается возможность использования байпасного режима. Мойка такого типа способна переключаться на более низкое давление при условии закрытия пистолета. Давление расхода можно регулировать, заблаговременно запрограммировав нужные параметры для того, чтобы очистить ту или иную поверхность. Несмотря на то, что мойки высокого давления Kranzle постоянно взаимодействуют с водой, они могут эксплуатироваться на протяжении длительного периода, не подвергаясь коррозии. Все компоненты, которые подвергаются воздействию влаги, изготавливаются из нержавейки или латунных сплавов. Безопасность такого агрегата подтверждается самыми тщательными тестированиями. Об этом свидетельствует наличие всех необходимых сертификатов.

В каких случаях стоит выбрать профессиональное моющее оборудование

Данный производитель выпускает специальную серию Profi, которая подразумевает использование самых современных моделей моек высокого давления, выполненных в стильном дизайне и демонстрирующих повышенную эффективность. Каждый такой агрегат работает силами редуктора достаточной мощности, что увеличивает в несколько раз срок его службы.

Особого внимания заслуживает конструкция моек входящих в серию Profi, она выполнена открытой. Таким образом, к любой детали можно получить максимально оперативный доступ. Подобное вмешательство требуется для того, что время от времени проводить техническое обслуживание.

Как устроен насос

Считается, что компоненты насоса соприкасаются с водой на постоянной основе, а потому все они изготовлены из тех материалов, которые демонстрируют устойчивость к коррозии. В частности, возвратные пружины и седло клапана изготовлены из нержавейки, корпуса же в такой системе используются полипропиленовые.

Total Stop – для чего он нужен и как действует

В момент открытия пистолета мойка запускает двигатель, а когда он закрывается - она же включается автоматически. Все компоненты запускаются только в нужный период, благодаря чему экономится электричество и увеличивается срок эксплуатации такого оборудования.

Особенности подачи составов для мойки

Используемая в таком оборудовании система подключения позволяет обеспечивать подачу моющего средства, разведенного в воде. Она поступает в водяной бак, после чего отправляется в насос полноценным рабочим давлением. В обычных моделях, как показывает практика, от всей энергии давления воды расходуется обычно около трети. Наличие в конструкции полноценного встроенного бака для воды внушительного объема исключает кавитацию, благодаря чему воздух в пузырьках не исчезает только из-за недостатка или полного отсутствия воды в системе.

Емкость, если потребуется, всегда можно легко и просто демонтировать своими силами на время с прибора, не прибегая к применению дополнительных инструментов и приспособлений, что делается с целью набора воды из других крупных резервуаров и даже водоёмов.

Как обеспечить чистоту при помощи профессионального оборудования Kranzle

Такие механизмы представлены на рынке довольно широко, все они отличаются многочисленными преимуществами. Их обеспечивают оптимально собранные компоненты и комплектующие. На барабан наматывается шланг, кабель также скрывается, в специальном отсеке размещается пистолет для подачи воды. Все перечисленные компоненты в сочетании с моечным копьём и грязевыми фрезами эксплуатируются и обслуживаются элементарно, тем более что доступ к ним изначально облегчен благодаря особенностям конструкции. Каких-то особых знаний и навыков для этого не требуется.

Приобрести мойки высокого давления Kranzle можно в специализированном магазине, где такое оборудование представлено по самым низким расценкам. Доставка осуществляется во все, даже самые отдаленные регионы, дополнительно на продукцию, представленную в каталоге, предоставляется длительная гарантия. Данный производитель может себе это позволить, так как уверен в той продукции, которую выпускает.