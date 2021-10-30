Певицу из города Кимры взял в свою команду Александр Градский

Мне очень неловко не поворачиваться, когда человек так филигранно делает своё дело, – сказал Леонид Агутин. – Я просто не очень понимаю, что мне с этим делать дальше. Но не повернуться было стыдноватенько.

Ну я вас поздравляю, есть одно только “но” - слишком закругляете всё. То есть, если вы поёте эстрадного плана песенку такую, надо больше думать об артикуляции человеческой. Хотите, чтобы это было красивенько, но это “красивенько” в какой-нибудь другой партии, оперной, например. А в эстрадной музыке, всё-таки, не стесняться открытых “а”, - высказался Александр Градский.

По итогам своего выступления Полина Клинникова попала в команду Александра Градского. Она продолжит участие в шоу.

Мюзикл «Моя прекрасная леди» основан на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Премьера состоялась на Бродвее в 1956 году. Автор текстов — Алан Джей Лернер, музыку написал Фредерик Лоу. В оригинальной версии песню исполнила Джулия Эндрюс. В киноверсии вокальную партию героини Одри Хепберн спела Марни Никсон. Композиция вошла в список 100 песен века по версии Американского института киноискусства. В постановке Московского театра оперетты главную роль сыграла Татьяна Шмыга.