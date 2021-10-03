Открытие выставки «Канал «Москва – Волга»: всё остаётся людям»

Инициатором выставки выступило Химкинское краеведческое общество. Подготовкой выставки занимались представители краеведческого общества «Москва-Волга» и Долгопрудненского историко-художественного музея при содействии музея «Артишок» (Химки).

Основную часть экспонатов, связанных со строительством канала предоставил сооснователь краеведческого общества Сергей Гаев, бо́льшая часть текстов была написана Игорем Кувырковым, современные фото предоставлены Андреем Дворниковым. На выставке можно будет увидеть множество редких фотографий с подробными описаниями.

Выставка начнёт свою работу с 6 октября и завершится 30 октября. Экспозиция будет размещена в выставочном зале музея «Артишок», расположенном в Химках в ПКиО им. Л.Н. Толстого. Рабочие дни «Артишока» — среда-воскресенье, время работы с 11:00 до 19:00. Вход свободный.