Осторожно, Кимры: в Тверской области будут ловить и штрафовать антимасочников

четверг, 21 октября 2021 | 16:18    
Новости
     14
С 21 октября по 21 ноября в Тверской области пройдёт Месячник по контролю за соблюдением масочного режима.

Решение об усилении мер профилактики covid-19 принято 20 октября на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Участники заседания отметили, что зачастую жители региона не носят маски, в том числе отказываются от этих средств индивидуальной защиты и многие пассажиры общественного транспорта.

Штраф от 1000 до 30 000 рублей.

Тэги: 
коронавирус
Кимры
закон
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
20.10.2021 | 19:50   
Новости
    78
Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях для прекращения распространения COVID-19.
работа | праздник | коронавирус
Художник: Сурьянинов Василий Васильевич (1903–1991). Москва, Государственное издательство «Искусство», 1952
21.10.2021 | 14:07   
Новости
    82
Как не работаем с 28 октября по 7 ноября 2021 и позже
Губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории Подмосковья ряд ограничений для...
Подмосковье | закон
18.10.2021 | 18:36   
Новости
    1135
Физики всё ещё шутят
Во всяком случае - в Дубне. Дубненский физик Марк Ширченко участвовал в переводе популярного сериала «Теория Большого...
ОИЯИ | юмор
Скриншот из видео записи
20.10.2021 | 11:34   
Новости
    71
В Кимрах ищут даму, которая нашла в кассе Сбербанка чужие деньги
Как сообщает МО МВД России «Кимрский», 12 октября 2021 года, в 10 часов 10 минут в отделении ПАО «Сбербанк»,...
криминал | происшествия
21.10.2021 | 11:59   
Новости
    1051
Областной открытый парафестиваль-конкурс искусств «Добрый мир» приглашает принять участие
Для участия в отборочном этапе фестиваля-конкурса необходимо подать заявку установленной формы (Приложение № 2),...
фестиваль | искусство