Осторожно, Кимры: в Тверской области будут ловить и штрафовать антимасочников

четверг, 21 октября 2021 | 16:18
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С 21 октября по 21 ноября в Тверской области пройдёт Месячник по контролю за соблюдением масочного режима.
Решение об усилении мер профилактики covid-19 принято 20 октября на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Участники заседания отметили, что зачастую жители региона не носят маски, в том числе отказываются от этих средств индивидуальной защиты и многие пассажиры общественного транспорта.
Штраф от 1000 до 30 000 рублей.