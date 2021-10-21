Осторожно, Кимры: в Тверской области будут ловить и штрафовать антимасочников

Решение об усилении мер профилактики covid-19 принято 20 октября на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Участники заседания отметили, что зачастую жители региона не носят маски, в том числе отказываются от этих средств индивидуальной защиты и многие пассажиры общественного транспорта.

Штраф от 1000 до 30 000 рублей.