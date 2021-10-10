Они улетели, но обещали вернуться

Про прощальные круги - это не метафора. Как рассказывают сотрудники Талдомского заказника "Журавлиная родина", эти птицы перед долгим перелетом в теплые края действительно подолгу парят кругами над родными местами и жалобно кричат, как будто прощаются. На самом деле это имеет чисто практическое объяснение - журавли выбирают наиболее удобное направление полета, изучая потоки воздуха и движение ветра.

В конце сентября в Талдомском заказнике скопилось около 2000 журавлей. "Журавлиная родина" служит своеобразной "точкой сбора" этих птиц из Подмосковья и соседних регионов перед перелетом в теплые края. Оттуда они стартуют большими стаями, на минувшей неделе улетели последние. За сутки журавли способны пролететь до 800 километров. Зимовать подмосковные журавли будут в Израиле, а в апреле вернутся на привычные места гнездования.