Они улетели, но обещали вернуться

воскресенье, 10 октября 2021 | 10:43    
Общество
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Из заказника "Журавлиная родина", сделав прощальные круги над полями и лесами, улетели все журавли.

Про прощальные круги - это не метафора. Как рассказывают сотрудники Талдомского заказника "Журавлиная родина", эти птицы перед долгим перелетом в теплые края действительно подолгу парят кругами над родными местами и жалобно кричат, как будто прощаются. На самом деле это имеет чисто практическое объяснение - журавли выбирают наиболее удобное направление полета, изучая потоки воздуха и движение ветра.

В конце сентября в Талдомском заказнике скопилось около 2000 журавлей. "Журавлиная родина" служит своеобразной "точкой сбора" этих птиц из Подмосковья и соседних регионов перед перелетом в теплые края. Оттуда они стартуют большими стаями, на минувшей неделе улетели последние. За сутки журавли способны пролететь до 800 километров. Зимовать подмосковные журавли будут в Израиле, а в апреле вернутся на привычные места гнездования.

Тэги: 
экология
Подмосковье
Источник:
Царьград
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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08.10.2021 | 10:33   
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