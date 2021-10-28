ОИЯИ присоединился к созданию новейшего исследовательского реактора МБИР

Соглашение призвано способствовать созданию международного центра исследований на базе реактора МБИР (МЦИ МБИР) для реализации научных и технологических исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий и плазмы, радиационного материаловедения и других перспективных научных направлений. Кроме этого, МЦИ МБИР нацелен на формирование компетенций по развитию реакторных технологий четвертого поколения и внедрение двухкомпонентной ядерной энергетической системы.

Мы с Госкорпорацией «Росатом» следуем в русле всех наших стратегических договоренностей, достигнутых на историческом заседании Научно-технического совета Росатома в 2019 году, – отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, комментируя подписание соглашения. – Помимо ряда научных проектов и создания реакторов нового типа, в нашем сотрудничестве нашла отражение востребованность экспертизы ОИЯИ в становлении международных проектов Росатома. Сегодняшнее соглашение – это первый шаг в организации международной коллаборации вокруг будущего реактора МБИР с целью реализации прорывного проекта в области ядерных технологий под эгидой Росатома. Объединенный институт высоко ценит возможность присоединиться к этой инициативе и, я надеюсь, что это новая яркая страница в нашем сотрудничестве.

Опираясь на уникальный опыт ОИЯИ в области международного научного сотрудничества, в том числе в области исследовательских реакторов, организация науки вокруг МБИР станет одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках подписанного соглашения. Речь идет о выработке и дальнейшей координации пользовательской политики проекта, а также о формировании программы научных исследований.

Подписание соглашения с ОИЯИ для нас означает, прежде всего, подтверждение высокого научного статуса проекта. Повестка научной программы при участии Объединенного института не будет ограничиваться прикладными исследованиями в рамках фундаментальной и атомной физики, и во многом расширит области исследований, связанные с неэнергетическим применением – в медицине, геологии, сельском хозяйстве и др., – отметил Генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» Константин Вергазов. – Для этого мы готовы предоставить ОИЯИ преференции при определении возможностей использования реакторной и стендовой базы для проведения научных и прикладных исследований на реакторе.

В ходе визита в ОИЯИ делегация представителей Росатома также посетила Лабораторию физики высоких энергий, где ознакомилась с ходом реализации мегасайенс проекта NICA.

Для справки

Госкорпорация «Росатом» возводит уникальную исследовательскую установку МБИР в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Реактор возводится в городе Димитровграде Ульяновской области на базе АО «ГНЦ НИИАР».

На базе ректора МБИР создается Международный центр исследований (МЦИ) МБИР: в состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность Центра будет осуществлять консорциум — «Международный Центр Исследований на базе реактора МБИР». Такой подход даст возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества.