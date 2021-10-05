ОИЯИ примет участие в Международной конференции в Нор-Амберде

Программа Конференции поделена на тематические дни, в рамках которых прозвучат устные доклады, состоятся пленарные заседания и постерные сессии. В конце каждого дня организованы тематические дискуссии: «Механизмы видоизменчивости», «Низкая радиация: механизмы и ее эффекты», «Зависимость биоразнообразия от характеристик радиации и условий окружающей среды» и «Эволюция биологической сложности».

Помимо самой Конференции 4 октября в Нор-Абмерде ведущие исследователи из научных и образовательных центров мира прочтут лекции студентам на базе Ереванского госуниверситета. Так, в рамках лекционной программы научный руководитель Объединенного института Виктор Матвеев расскажет об исследованиях, проводимых в ОИЯИ, а главный научный сотрудник ЛФВЭ Владимир Никитин прочтет лекцию «A strange, charm, beautiful … world!».

Более того, в рамках Конференции 8 октября состоится конкурс молодых ученых, на котором исследователи представят свои доклады. Статьи будут опубликованы в сборнике «Nor Amberd. Papers by Young scientists” (JINR, 2021). Молодые исследователи с лучшими презентациями, соответствующими тематикам ОИЯИ, могут быть приглашены на стажировку и преддипломную практику в Объединенный институт ядерных исследований.

Программа Конференции также предлагает участникам познакомиться с исследованиями космических лучей, исследованиями изотопов и их производством в Национальной научной лаборатории им. А. Алиханяна. Участники смогут также посетить Армянскую АЭС и узнать о проекте CANDLE в Институте синхротронных исследований.