ОИЯИ примет участие в Международной конференции в Нор-Амберде

вторник, 05 октября 2021 | 09:30    
Профессия
     6
5 октября 2021 г. в Нор-Амберде, Армения, в смешанном формате стартует Международная конференция «Современные проблемы генетики, радиобиологии, радиоэкологии и эволюции» (GRRE2021). Конференция, проводимая уже в пятый раз, посвящена Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому и его научной школе.

Программа Конференции поделена на тематические дни, в рамках которых прозвучат устные доклады, состоятся пленарные заседания и постерные сессии. В конце каждого дня организованы тематические дискуссии: «Механизмы видоизменчивости», «Низкая радиация: механизмы и ее эффекты», «Зависимость биоразнообразия от характеристик радиации и условий окружающей среды» и «Эволюция биологической сложности».

Помимо самой Конференции 4 октября в Нор-Абмерде ведущие исследователи из научных и образовательных центров мира прочтут лекции студентам на базе Ереванского госуниверситета. Так, в рамках лекционной программы научный руководитель Объединенного института Виктор Матвеев расскажет об исследованиях, проводимых в ОИЯИ, а главный научный сотрудник ЛФВЭ Владимир Никитин прочтет лекцию «A strange, charm, beautiful … world!».

Более того, в рамках Конференции 8 октября состоится конкурс молодых ученых, на котором исследователи представят свои доклады. Статьи будут опубликованы в сборнике «Nor Amberd. Papers by Young scientists” (JINR, 2021). Молодые исследователи с лучшими презентациями, соответствующими тематикам ОИЯИ, могут быть приглашены на стажировку и преддипломную практику в Объединенный институт ядерных исследований.

Программа Конференции также предлагает участникам познакомиться с исследованиями космических лучей, исследованиями изотопов и их производством в Национальной научной лаборатории им. А. Алиханяна. Участники смогут также посетить Армянскую АЭС и узнать о проекте CANDLE в Институте синхротронных исследований.

Тэги: 
ОИЯИ
конференция
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
05.10.2021 | 14:25   
Профессия
    2
Академик РАН Ю.Ц. Оганесян посетил физмат-лицей в Дубне
1 октября 2021 г. Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Юрий...
ОИЯИ | личности
02.10.2021 | 16:39   
Профессия
    8
Тенденции в дизайнерской области – какой профессии отдать предпочтение?
Заниматься визуализацией идей, разработкой проектов, использовать передовые технологии, пользоваться своими творческими...
образование
FBA calculator
03.10.2021 | 14:57   
Профессия
    10
ФБА калькулятор – средство оптимизации расходов
Торговля на специальных мировых площадках уже никого не удивляет. Скорее аутсайдерами рискуют стать предпринимали,...
бизнесу | онлайн сервис
04.10.2021 | 14:02   
Профессия
    9
Перспективное образование в Китае
Темпы развития Китая, его экономический рост являются темой для изучения и споров.
образование
04.10.2021 | 15:08   
Профессия
    900
В государственном университете «Дубна» презентован новый учебный комплекс промышленных и инженерных технологий
1 октября 2021 года в университете «Дубна» прошла презентация учебного комплекса для подготовки и переподготовки кадров...
Университет Дубна