ОИЯИ и РЭУ им. Г. В. Плеханова расширяют сотрудничество

«Совместная работа Лаборатории информационных технологий и Университета дала хороший задел для расширения сотрудничества, — сказал директор ОИЯИ академик Григорий Трубников. — Есть много сфер, в которых нашему Институту пригодился бы ваш опыт». Одной из них представители ОИЯИ назвали экспертизу РЭУ им. Г. В. Плеханова в вопросах формирования бюджета, применимой для крупных международных проектов.

В свою очередь, гости отметили существующую кооперацию в области больших данных: на базе Университета уже несколько лет функционирует Лаборатория облачных технологий и аналитики больших данных под руководством директора Лаборатории информационных технологий Владимира Коренькова, а мощности аппаратного комплекса обработки больших данных Института используются Университетом для обработки данных в сфере экономики. Участники встречи выразили общее желание продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество в этой области.

Ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов подчеркнул значимость участия ОИЯИ в обучении студентов. «Когда молодые люди видят профессиональный подход и интерес в глазах людей, которые реализуют образовательные и научные программы, это очень помогает им не сбиваться с намеченного пути», — сказал он. Представители делегации отметили, что, опираясь на удачный опыт работы группы Data Science и Высшей школы «Форсайт», реализуемых совместно с ЛИТ ОИЯИ, было принято решение о создании отдельного факультета для подготовки бакалавров и магистров в области аналитики данных, а также магистерского направления по суперкомпьютерным технологиям.

Были рассмотрены возможности сторон для развития сотрудничества в сфере образования. Речь шла об участии студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова в студенческой программе ОИЯИ, а также, в онлайн-программе INTEREST, которые предлагают проекты, в том числе, и по IT-тематике. На базе опыта РЭУ им. Г.В. Плеханова было предложено организовать онлайн-курсы по финансовой грамотности для учащихся недавно открывшегося Физико-математического лицея им. академика В. Г. Кадышевского.

В рамках программы визита гости ознакомились с мегапроектом NICA и фабрикой сверхпроводящих магнитов на площадке ЛФВЭ, а также побывали в Лаборатории информационных технологий.