ОИЯИ и МФТИ: новые форматы сотрудничества

Эти и другие перспективы обсуждались на этой неделе во время встречи ректора Национального исследовательского университета МФТИ с директором Института Григорием Трубниковым. Кроме того, Дмитрий Ливанов ознакомился с ходом реализации мегасайенс проекта NICA, а также посетил производство сверхпроводящих магнитов.

Говоря о развитии сотрудничества с МФТИ, как с передовым вузом мирового уровня, Григорий Трубников отметил эффективность платформ господдержки вузов в Российской Федерации, самой масштабной из которых является программа Приоритет 2030. «Чтобы стать членом международной научной коллаборации требуется сделать определенный вклад — временем, инфраструктурой, интеллектом или финансами. Но сейчас Приоритет 2030 обеспечивает механизмы, дающие университетам возможность становиться участником масштабных научных экспериментов. И здесь NICA, строящаяся буквально по соседству от легендарного Физтеха, имеет явные преимущества», — подчеркнул академик РАН Трубников.

На встрече была озвучена высокая востребованность высококвалифицированных молодых научных кадров для реализации ключевых проектов Объединенного института.

ОИЯИ за прошедшие пять лет проделал фантастический путь. Отрадно, что в России создается такая уникальная установка как NICA — это огромное научное достижение. Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты и аспиранты имели возможность стать частью этого проекта, участвовали в этой фантастической науке высочайшего мирового уровня, — сообщил Дмитрий Ливанов.

В ходе дискуссии была подчеркнута важность информирования студентов передовых профильных вузов о научных возможностях ОИЯИ. Стороны выразили общее мнение о необходимости объединения усилий для наращивания потока молодых ученых МФТИ, привлекаемых в Институт. В этой связи обсуждалось развитие интерфейса взаимодействия между Физтехом и Дубной и, в частности, организация на базе МТФИ исследовательских лабораторий экспериментов на коллайдере NICA. С этой целью стороны договорились проработать необходимое расширение существующего договора о сотрудничестве между МТФИ и ОИЯИ.