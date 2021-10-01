ОЭЗ «Дубна» с деловым визитом посетила делегация Тульской области

Тульская область относится к числу наиболее экономически развитых регионов центра России. Руководители ее правительства, промпредприятий, научных организаций и вузов тесно взаимодействуют с другими регионами и используют любую возможность для предметного изучения лучших практик своих коллег. С этой точки зрения подмосковный наукоград, где расположены всемирно известный международный научный центр – Объединенный институт ядерных исследований и одна из лучших в России по инвестиционной привлекательности ОЭЗ «Дубна», является именно той площадкой, где можно почерпнуть полезный опыт и наладить контакты для взаимовыгодного сотрудничества.

После знакомства с лабораториями и базовыми установками ОИЯИ часть делегации в составе председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антона Емельяненко, а также исполняющего обязанности ректора Тульского государственного университета Олега Кравченко в сопровождении представителей Объединенного института посетили ОЭЗ «Дубна». На встрече в Конгресс-центре презентацию территории – ее инфраструктуры, проектов резидентов, особенностей развития гостям представили заместители генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» - по инвестициям и инновациям Виктория Халимендик и по коммерции Станислав Селезнев.

Задачей ОЭЗ «Дубна» как одного из институтов развития Подмосковья является создание условий для развития высокотехнологичных производств и создание новых производств, поэтому для нас особый интерес представляет кооперация с научно-образовательными центрами мирового уровня, - отметила Виктория Халимендик. - Наши компании-резиденты могут выступать площадками для внедрения и тестирования технологий. Сотрудничество ОЭЗ «Дубна» с НОЦ «ТулаТех», который как раз имеет статус центра мирового уровня, возможно по таким направлениям деятельности инвесторов особой экономической зоны, как биотехнологии, новые материалы, композитные материалы, проектирование сложных технических систем и создание оборудования.

Виктория Халимендик сделала акцент на активном развитии био-медицинского кластера, в который входят 32 компании, и пригласила представителей Тульской области на X Всероссийскую научно-практическую конференцию «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы», на которой, в том числе, будет обсуждаться взаимодействие между медико-техническими компаниями, ведущими лечебными учреждениями, научными и образовательными организациями, а также федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Московская и Тульская области имеют развитую транспортную инфраструктуру, высокий уровень производства, квалифицированные кадры и серьезную научно-техническую базу. Эти факторы способствуют развитию инвестиционной деятельности, создают условия прибыльного размещения капитала в регионах.

Сейчас приоритетным направлением является научно-технологическое развитие, - сказал на встрече председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антона Емельяненко. - Поэтому задача нашей делегации ознакомиться с ОИЯИ – это фундаментальные исследования, взаимодействие института с нашим Тульским государственным университетом. И второе направление – сотрудничество между инвестиционными площадками, которые являются привлекательными для создания лабораторной базы. У вас ОЭЗ технико-внедренческого типа, которая уже достаточно давно работает, показывает отличную эффективность. У нас, начиная с этого года, этап строительства и проектирования, поэтому нам важно изучить лучший опыт, который есть в России, в том числе опыт ОЭЗ в Дубне, чтобы на этапе проектирования заложить универсальные решения, комфортные для резидентов.

Развивать уже существующее многолетнее сотрудничество с Тульской областью намерен и партнер ОЭЗ «Дубна» Объединенный институт ядерных исследований.

Для нас важна кадровая история - возродить активное взаимодействие с ведущими университетами Тульской области, проводить совместные научные конференции, - рассказал руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов. - Для того, чтобы завязать научную кооперацию, мы уже договорились, что до конца этого года проведем workshop или конференцию, где студентам, специалистам тульских предприятий расскажем о тех научных направлениях, которыми занимаются ученые института. Мы видим сотрудничество в двух направлениях: с одной стороны, заказы ОИЯИ тульским предприятиям в разработке или изготовлении оборудования, которое требуется для создания наших установок. С другой, институт как научная организация для тех же предприятий мог бы заниматься НИР и НИОКР, совершенствованием тех технологий, которые уже существуют, разработкой новых, поиском оптимальных технологических решений и внедрением новых в производственные компании. Имея научные компетенции, мы могли бы делать это на высоком уровне.

Члены делегации Тульской области отметили практическую пользу встречи в ОЭЗ «Дубна». Гостей впечатлила научно-исследовательская инфраструктура, лабораторно-производственная база, а также инфраструктура социальная, строительство жилья для более активного привлечения резидентов. В завершение визита они поблагодарили за возможность предметного изучения лучших инициатив, наработок и выразили готовность выстраивать долгосрочные партнерские отношения.