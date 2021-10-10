Один из самых ценных экспонатов Политехнического музея был найден в Кимрах

воскресенье, 10 октября 2021 | 12:57    
Общество
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Это - единственный сохранившийся в мире дореволюционный автомобиль модели "Руссо-Балт". Он сохранился до наших дней чудом.

Один из «Руссо-Балтов» модели "К 12/20", первоначально принадлежавший Офицерской воздухоплавательной школе, в 1920-х обслуживал трест средней и мелкой промышленности. В 1929-м машину приобрел житель Кимр, механик по паровым котлам Александр Орлов. Во времена НЭПа он владел частной мастерской по ремонту велосипедов, тележных колес, швейных машин и был членом правления местного общества «Автодор».

Авто к тому времени исполнилось 19 лет, но его новый хозяин был вполне доволен и еще лет 13 ездил на нем. В декабре 1941 года Орлов ушел на фронт, оставив автомобиль без присмотра. Воду из радиатора он не слил, и в морозы двигатель вышел из строя.

До 1963 года машина простояла в сарае, заваленная торфяными брикетами, пока ее по регистрационным карточкам ГАИ не отыскали сотрудники Политехнического музея. Орлов требовал за раритет автомобиль «Москвич», но потом в 1966 году продал останки Киностудии имени Горького. Кинематографисты планировали сжечь «Руссо-Балт» в фильме о Василии Чапаеве, но потом уступили его Политехническому музею.

 К 50-летию Великой Октябрьской революции машину за 9 месяцев отреставрировали в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте, и вскоре она заняла свое место в экспозиции, вернувшись в музей своим ходом. Восстанавливать машину было сложно, информацию пришлось собирать по крупицам. Но придраться почти не к чему.

История «Руссо-Балтов», начавшаяся в 1909 году, была недолгой, но славной. В Российской империи машины «Руссо-Балт» выпускали с применением передовых технологий. В частности, на автомобиле модели К12/20 впервые в нашей стране был установлен двигатель, все цилиндры которого отлиты в одном блоке. Автомобиль развивал скорость до 60 км/ч. На К12/20 с кузовами ландоле ездили известный поэт, великий князь Константин Константинович, отставной премьер-министр граф Сергей Витте, князь Борис Голицын, промышленник Эммануил Нобель.

«Руссо-Балты» не уступали зарубежным моделям ни в скорости, ни в проходимости, ни в надёжности. На них путешествовали по Европе и Африке, побеждали в международных ралли и перевозили раненых. Производство «Руссо-Балтов» было прекращено в первые годы советской власти. В мире сохранился только один экземпляр легкового «Руссо-Балта».

Конструкция автомобиля вполне современная. Привод задних колес карданом, а не цепью, был далеко не на всех машинах того времени. Четырехцилиндровый мотор объемом 4,5 литра расходовал 20-25 литров бензина на 100 километров пути и позволял разгоняться до 65 километров в час. Спортивные версии с облегченным кузовом и форсированным двигателем могли двигаться со скоростью более 100 километров в час, но ездить так быстро могли только опытные шоферы.

Тэги: 
реставрация
авто
Кимры
Источник:
По материалам Политехнического музея
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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10.10.2021 | 10:30   
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