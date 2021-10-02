Обзор игры LifeAfter

Вы играете за выжившего после зомби-апокалипсиса, единственная цель которого - наладить жизнь в этом суровом новом мире. В учебнике вас научат основам боя, сбору ресурсов, ремеслу и умению держаться подальше от неприятностей. Последнее очень важно, поскольку зомби могут быстро одолеть вас в LifeAfter, а у вас не будет ресурсов, чтобы справиться с ними сразу.

Вы довольно быстро поймете, что в LifeAfter есть чем заняться. Большая часть из них включает в себя отстрел голов зомби, возможно, даже больше, если посвятить время уклонению от них. Именно здесь и проявляется система ремесел, которая позволяет создавать оружие, инструменты, патроны, бинты и защитные сооружения.