Обзор игры LifeAfter

Вы играете за выжившего после зомби-апокалипсиса, единственная цель которого - наладить жизнь в этом суровом новом мире. В учебнике вас научат основам боя, сбору ресурсов, ремеслу и умению держаться подальше от неприятностей. Последнее очень важно, поскольку зомби могут быстро одолеть вас в LifeAfter, а у вас не будет ресурсов, чтобы справиться с ними сразу.
Вы довольно быстро поймете, что в LifeAfter есть чем заняться. Большая часть из них включает в себя отстрел голов зомби, возможно, даже больше, если посвятить время уклонению от них. Именно здесь и проявляется система ремесел, которая позволяет создавать оружие, инструменты, патроны, бинты и защитные сооружения.
Последнее включает в себя баррикады и тому подобное, и связано с общей целью восстановления человечества. Вы будете стремиться найти убежище и товарищей по выживанию, чтобы помочь сохранить его в безопасности. Вы также будете убивать зомби, чтобы сделать мир более безопасным.
Игра во многом похожа на другие игры NetEase, например, Rules of Survival. Вас ожидает множество визуальных эффектов, минимальное сенсорное управление и надежная структура меню, в котором несложно ориентироваться. На самом деле, они часто доставляют удовольствие. Открывающееся меню выглядит как игра на выживание от первого лица: вы перемещаетесь по меню с помощью предметов на деревенском столе. В игре ваш персонаж фактически держит планшет, решая, что сделать.
Большую часть времени вы проведете, исследуя открытый мир, который часто поражает своей красотой. Вы будете рубить деревья в лесах (об этом подробно написано здесь https://kovi.ru/lifeafter/), пробираться через здания в поисках ресурсов и добывать камень на склонах скал.
Кроме того, есть и боевые действия, которые включают в себя как оружие ближнего боя, так и огнестрельное оружие. Используя их, вы будете отбиваться от самых разных врагов, от скрытной нежити до гигантских мутировавших монстров. У каждого из них есть свое слабое место, ударив по которому, вы можете нанести дополнительный урон.
К отрицательным моментам можно отнести некоторую придурковатость, которая иногда нарушает погружение в игру. В то время как многие действия хорошо анимированы, другие, на удивление, вообще лишены анимации.
Бой, хотя и забавный, также кажется довольно безжизненным. Вы стреляете зомби в лицо и не получаете никакой реакции, а бить их массивным оружием ближнего боя - все равно что резать ножницами бумагу.
Кроме того, диалоги действительно ужасны. Разработчики постарались, предоставив вам опции, которые изменяют исход разговора различными способами, но вам просто захочется пропустить все диалоги, потому что они настолько плохи.
Вы можете загрузить LifeAfter в Google Play или App Store прямо сейчас.