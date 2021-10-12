Обязательную вакцинацию от Covid‑19 для 80% работников сферы услуг ввели в Подмосковье

Организовать вакцинацию первым компонентом необходимо до 10 ноября. Должны привиться 80% работников отрасли, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Привиться должны сотрудники сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта, торговли, фитнес-клубов, МФЦ и так далее. Руководителям соответствующих компаний нужно организовать вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 10 ноября. К 10 декабря нужно будет организовать вакцинацию вторым компонентом вакцины. Привиться должны не менее 80% сотрудников.

На прошлой неделе в Московской области выявили 12 041 случай инфицирования коронавирусом. Это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

В Подмосковье созданы условия для быстрой и удобной вакцинации. Привиться можно примерно в 360 пунктах, которые находятся в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах. Кроме того, организовать вакцинацию можно в СНТ или на предприятии.

Ранее в Подмосковье вводили обязательную вакцинацию для не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Вакцинируемые должны были получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа.