Обязательную вакцинацию от Covid‑19 для 80% работников сферы услуг ввели в Подмосковье

вторник, 12 октября 2021 | 16:39    
Профессия
     2
В Подмосковье сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса.

Организовать вакцинацию первым компонентом необходимо до 10 ноября. Должны привиться 80% работников отрасли, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Привиться должны сотрудники сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта, торговли, фитнес-клубов, МФЦ и так далее. Руководителям соответствующих компаний нужно организовать вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 10 ноября. К 10 декабря нужно будет организовать вакцинацию вторым компонентом вакцины. Привиться должны не менее 80% сотрудников.

На прошлой неделе в Московской области выявили 12 041 случай инфицирования коронавирусом. Это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

В Подмосковье созданы условия для быстрой и удобной вакцинации. Привиться можно примерно в 360 пунктах, которые находятся в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах. Кроме того, организовать вакцинацию можно в СНТ или на предприятии.

Ранее в Подмосковье вводили обязательную вакцинацию для не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Вакцинируемые должны были получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа.

Тэги: 
бизнесу
вакцинация
коронавирус
Читать Дубна.Ru в
09.10.2021 | 19:01   
Профессия
    57
Подписано соглашение о создании Инфо-центра ОИЯИ на Камчатке
7 октября 2021 г. в дирекции Объединенного института ядерных исследований прошла встреча вице-директора ОИЯИ Лъчезара...
ОИЯИ
11.10.2021 | 11:16   
Профессия
    23
Университет "Дубна" выпустит первых инженеров для "меганаучных" установок в 2022 году
Университет "Дубна" в 2022 году ждет первый выпуск своей Международной инженерной школы, готовящей специалистов по...
Университет Дубна | ОИЯИ | образование
12.10.2021 | 09:05   
Регион
    1407
Утверждена новая редакция алгоритма действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан
На заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на...
коронавирус | работа
12.10.2021 | 13:53   
Профессия
    1034
Пресс-релиз Совета директоров градообразующих предприятий Дубны от 7 октября 2021
Выездное заседание Совета директоров градообразующих предприятий Дубны состоялось 7 октября в Алуште (Республика Крым...
социум | бизнес
Печать открыток
12.10.2021 | 15:44   
Человек
    4
Печать открыток: полезная информация, которую стоит знать
Сегодня открытки серьезно расширили сферу своего назначения: кроме поздравительных, они могут воплощать имиджевые,...
бизнесу | живопись