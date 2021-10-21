Новый вид мошенничества - микрокредиты

четверг, 21 октября 2021 | 09:37    
Новости
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Если вам на карту непонятно откуда упала крупная сумма, не спешите радоваться: недобросовестные микрофинансовые конторы начали без спроса оформлять на граждан онлайн-займы с огромными процентами, предупреждает ГУРБ Московской области.

Персональные данные жертв мошенники покупают у недобросовестных сотрудников различных организаций или берут из уже готовых баз, гуляющих по сети.

Схема нового вида мошенничества выглядит так: гражданам без их согласия на банковские счета или банковские карты приходят денежные переводы в сумме от 15 до 45 тысяч рублей. Затем через некоторое время поступает звонок от представителя микрофинансовой организации с уточнением о деталях погашения займа, на который каждые сутки начисляется до трех процентов от его стоимости. «Деньги из ниоткуда» стали получать даже пенсионеры, - рассказали в ведомстве.

Если вы оказались в подобной ситуации, ни в коем случае не тратьте поступившие деньги. Уточните в вашем банке, откуда пришел перевод, и напишите заявление об ошибочном поступлении денежных средств. Также напишите заявление в МФО, что никакого договора вы с ней не заключали, жалобу в Банк России и заявление в полицию.

Тэги: 
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