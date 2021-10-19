Новая платформа открылась на станции МЦД-1 Окружная

Сегодня на Окружной D1 поезда в сторону Москвы начали останавливаться у новой платформы, а скоро она станет принимать составы и в сторону области, - говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Платформа расположена на путепроводе, ее длина составляет 300 метров, она оборудована навесом для защиты от осадков, светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками, лавочками и урнами. Спуск с платформы в южный вестибюль оснащен двумя эскалаторами и лифтом. В помещениях установлены тепловые завесы.

В настоящее время продолжаются работы по комплексному развитию железнодорожной и пассажирской инфраструктуры ТПУ «Окружная», который в 2022 году объединит пригородные электрички и МЦД-1 с метро, МЦК и наземным городским транспортом.