Новая платформа открылась на станции МЦД-1 Окружная

вторник, 19 октября 2021 | 12:01    
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На платформе останавливаются поезда, следующие из области в Москву.

Сегодня на Окружной D1 поезда в сторону Москвы начали останавливаться у новой платформы, а скоро она станет принимать составы и в сторону области, - говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Платформа расположена на путепроводе, ее длина составляет 300 метров, она оборудована навесом для защиты от осадков, светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками, лавочками и урнами. Спуск с платформы в южный вестибюль оснащен двумя эскалаторами и лифтом. В помещениях установлены тепловые завесы.

В настоящее время продолжаются работы по комплексному развитию железнодорожной и пассажирской инфраструктуры ТПУ «Окружная», который в 2022 году объединит пригородные электрички и МЦД-1 с метро, МЦК и наземным городским транспортом.

Продолжается поэтапное создание хаба «Окружная». Ранее эту станцию мы перенесли ближе к  одноимённой станции МЦК, что позволило сократить время на пересадку. По поручению мэра Москвы мы создаем максимально удобные переходы между станциями в границах ТПУ, и здесь, на Окружной, уже в следующем году откроется теплый переход между станциями D1 и МЦК. В перспективе заработает и дополнительный вестибюль станции Люблинско-Дмитровской линии метро. Комфортной пересадкой смогут пользоваться до 150 тыс. пассажиров в сутки, — сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Тэги: 
транспорт
РЖД
Источник:
Гудок.ru
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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