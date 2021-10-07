На Московском море состоялся чемпионат спиннингистов Тверской области

четверг, 07 октября 2021 | 13:25    
Новости
     7
В минувшие выходные на Иваньковском водохранилище на базе «Фёдоровское подворье» Конаковского района Тверской области завершился спиннинговый лодочный сезон.

Завершили спиннинговый лодочный сезон в прекрасные выходные на Иваньковском водохранилище. В соревнованиях приняло участие 27 экипажей. Стабильно сильно выступили только два экипажа. Остальные, по сути боролись за бронзу. Капризная рыба сделала результаты непредсказуемыми.

Золотыми медалистами в командном зачёте стала сборная Тверской области, серебро у «Стронг Англерс Тим», а бронзу получила команда РСК «Верхневолжье» Калининский район.

Организаторы поблагодарили всех участников, судей и спонсоров мероприятия.

Тэги: 
Московское море
соревнования
рыбалка
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
06.10.2021 | 17:24   
Новости
    1104
В фестивале «Сильные фигуры» в Дмитрове приняли участие олимпийские чемпионы
В гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в минувшие выходные состоялся финальный этап шестого международного фестиваля...
соревнования | Дмитров
05.10.2021 | 09:47   
Новости
    1032
Театральный фестиваль «Самородок» проходит в Подмосковье
В Подмосковье стартовал первый Международный театральный фестиваль антрепризных спектаклей «Самородок». Он проходит в ...
фестиваль | спектакль | Подмосковье
05.10.2021 | 15:07   
Новости
    1019
Подмосковье вошло в тройку призёров Всероссийского конкурса «Лучший в сфере туризма»
Московская область в третий раз вошла в тройку призёров Всероссийского конкурса «Лучший в сфере туризма».
туризм | Подмосковье
06.10.2021 | 17:43   
Новости
    1006
Свыше 40 тысяч исследований на птичий грипп провели в Подмосковье
С начала года в государственных лабораториях ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия...
грипп | Подмосковье
07.10.2021 | 11:34   
Новости
    1
Подать сведения об эксплуатации объектов повышенной ответственности можно через портал госуслуг Подмосковья
Теперь и в онлайн-режиме.
Госуслуги