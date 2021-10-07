На Московском море состоялся чемпионат спиннингистов Тверской области

четверг, 07 октября 2021 | 13:25
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В минувшие выходные на Иваньковском водохранилище на базе «Фёдоровское подворье» Конаковского района Тверской области завершился спиннинговый лодочный сезон.
Завершили спиннинговый лодочный сезон в прекрасные выходные на Иваньковском водохранилище. В соревнованиях приняло участие 27 экипажей. Стабильно сильно выступили только два экипажа. Остальные, по сути боролись за бронзу. Капризная рыба сделала результаты непредсказуемыми.
Золотыми медалистами в командном зачёте стала сборная Тверской области, серебро у «Стронг Англерс Тим», а бронзу получила команда РСК «Верхневолжье» Калининский район.
Организаторы поблагодарили всех участников, судей и спонсоров мероприятия.