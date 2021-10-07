На Московском море состоялся чемпионат спиннингистов Тверской области

Завершили спиннинговый лодочный сезон в прекрасные выходные на Иваньковском водохранилище. В соревнованиях приняло участие 27 экипажей. Стабильно сильно выступили только два экипажа. Остальные, по сути боролись за бронзу. Капризная рыба сделала результаты непредсказуемыми.

Золотыми медалистами в командном зачёте стала сборная Тверской области, серебро у «Стронг Англерс Тим», а бронзу получила команда РСК «Верхневолжье» Калининский район.

Организаторы поблагодарили всех участников, судей и спонсоров мероприятия.