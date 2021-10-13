На что идут деньги жителей: отчет Госадмтехнадзора Дубны

среда, 13 октября 2021 | 16:40    
Общество
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На что идут деньги жителей: за 9 месяцев на управляющие компании города заведено 250 административных дел на сумму 2,1 млн рублей

Начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин выступил на расширенной коллегии с докладом о надзорной деятельности в Дубне. Сотрудники отдела осуществляют систематическое наблюдение за состоянием и содержанием территорий и объектов внутридворовой инфраструктуры.

С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» ежедневно мониторится выполнение более тысячи задач. Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный регион» выявлено свыше 150 нарушений. Проводятся межведомственные проверки многоквартирных домов и территорий совместно с прокуратурой города и Государственной жилищной инспекцией. По линии Госадмтехнадзора зафиксировано более 3-х нарушений.

Деятельность управляющих компаний находится на постоянном контроле. По состоянию внутридворовых проездов назначено 38 штрафов, информационных стендов – 23, по содержанию дворов – 18, детских игровых площадок – более 30, малых архитектурных форм – 37; все предписания исполнены. Много нареканий было к уборке снега зимой – выписано более сотни штрафов.

Контролируется работа по обращениям граждан, поступающим на портал «Добродел». Если УК не соблюдают установленные сроки, Госадмтехнадзор принимает меры административного воздействия. В 2020 году заведено 172 административных дела на сумму 1,4 млн рублей, с начала этого года – уже 250 на сумму 2,1 млн рублей, еще 20 находятся в стадии рассмотрения.

Серьезный повод задуматься: такие огромные штрафы оплачиваются за счет жителей, а ведь эти средства можно было направить на благоустройство придомовой территории или ремонт дома и подъездов.

Александр Викторович обозначил ряд первоочередных вопросов, требующих особого внимания. Профильные подразделения администрации городского округа взяли их в работу.

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