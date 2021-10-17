На автодороге Кимры-Талдом из-за эвакуации аварийного авто образовались километровые пробки

воскресенье, 17 октября 2021 | 10:22    
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Операция по извлечению большегруза из кювета проходила утром 16 октября.

С 10 октября, почти неделю, в кювете, прямо напротив знака, обозначающего границу Тверской и Московской областей, лежал американский грузовик с питерскими номерами компании Hoyer, специализирующейся на транспортировке жидкостей.

Детали аварии и содержимого разбитых цистерн остаются неизвестными, но водитель грузовика жив и здоров.

И только 16 октября начались работы по эвакуации транспортного средства. Для этого пришлось заблокировать движение на автодороге 28К-0733 в Тверской области и автодороге 46К-0410 в Московской. За 30 минут аварийных работ на обоих полосах образовались километровые пробки.

Отметим, что пробка, образовавшаяся в Московской области, была больше.

Тэги: 
ДТП
Кимры
Источник:
The Город-Кимры.ru
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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