Мы рядом ради перемен

вторник, 12 октября 2021 | 15:59    
Новости
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Вчера, 11 октября, состоялась традиционная премия губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы рядом ради перемен».

Она про людей, которые делают добрые дела. Помогают абсолютно бескорыстно. Всегда, когда ты оказываешься в беде, в сложной ситуации, ты рассчитываешь, что кто-то тебе поможет — родители, друзья, просто неравнодушные люди. Так у нас в Подмосковье заведено, - сказал Андрей Воробьев.

Премия вручается за социально значимые проекты, которые позитивно влияют на перемены в Подмосковье. В этом году в регионе 500 победителей, трое из которых дубненцы.

Глава городского округа Дубна Сергей Куликов в торжественной обстановке поздравил дубненцев, чьи проекты отмечены премией губернатора.

Дипломы лауреатов вручены Татьяне Колодиной за проект "Время выбрало нас" и Ирине Кавальскас за проект "Мой дворик" – в категории «Место перемен» и Михаилу Полякову – в категории «Территория перемен» за вклад в культуру нашего города и Подмосковья. Все они получат денежные призы.

Хочу поблагодарить каждого участника премии. Вы создаёте уникальные проекты в самых разных сферах, заботитесь о детях, малообеспеченных семьях, наших пенсионерах. Спасибо каждому за неравнодушие, сердечную доброту и активное участие в переменах нашей Дубны, - сказал Сергей Куликов.

Желаем лауреатам и всем участникам премии новых побед и достижений, здоровья, счастья и успехов!

Проверить свой проект на патентную чистоту вы можете по ссылке https://omsk.patentium.ru, также вам всегда помогут в защите интеллектуальной собственности.

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