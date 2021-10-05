Можно ли в России играть в онлайн-казино

вторник, 05 октября 2021 | 09:14    
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Сегодня по всему миру рынок азартных онлайн-развлечений процветает. В связи с этим у многих россиян возникает вопрос, не нарушат ли они закон, играя в интернет-казино.

Вплоть до 2006 года сфера гемблинга на территории России регулировалась Налоговым кодексом и Законом о лицензировании отдельных видов деятельности. Власти субъектов РФ могли сами принимать решения о разрешении или запрете работы конкретных компаний. С 2006 по 2009 годы по инициативе главы государства разрабатывались различные законопроекты, направленные на обеспечение системного контроля деятельности операторов азартных игр. В результате, 1 июля 2009 года власти приняли закон, который запрещает гемблинг на всей территории нашей страны. Исключением стали специально выделенные игорные зоны (сейчас их четыре), расположенные в отдалении от населенных пунктов.

Под запретом в России оказалась и деятельность по организации онлайн-казино. Такая формулировка для операторов стала отличной лазейкой: получается, что работа казино с лицензией других стран официально не запрещена, так как они организовали деятельность за пределами РФ. Сайты таких компаний не всегда попадают под блокировку. Обзоры казино «Вавада», Pin-Up, Vbet и других операторов, зарегистрированных в других странах, но пользующихся популярностью среди пользователей из России, можно найти на сайте «Рейтинг Казино».

Таким образом, благодаря пробелам в действующем законодательстве запрет на интернет-гемблинг для жителей нашей страны отсутствует. Сайты букмекерских контор уже ведут свою деятельность легально, возможно, скоро ограничения снимут и с онлайн-казино.

Тэги: 
закон
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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