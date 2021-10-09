Московская биржа инвесторам — биржевая площадка с разными финансовыми инструментами. В группу Московской биржи входят депозитарий и клиринговый центр. Такое объединение предназначено для оказания полного комплекса услуг клиентам-инвесторам.

Образована биржевая группа 10 лет назад. С тех пор является уникальной российской биржевой платформой с широким функционалом. Финансовые инструменты, доступные для торгового оборота:

акции компаний;

корпоративные и государственные облигации;

иностранные валюты;

отраслевые активы;

производные инструменты;

еврооблигации;

биржевые фонды.

Московская биржа является площадкой, на которой проводят сделки две стороны. Для начала торговли потребуется открыть счет в компании. Для этого нужно либо войти на официальный сайт московской биржи. Или прийти в наземный офис компании.

Пройдя процедуру открытия брокер счета, инвестор получает личный кабинет и программное обеспечение — терминал. При помощи этих сервисов можно совершать следующие действия:

пополнять счет;

выводить деньги;

получать отчетность;

общаться с поддержкой;

совершать все виды сделок.

Для начинающих инвесторов московская биржа проводит обучения для повышения финансовой грамотности. Это вебинары по трейдингу, биржевым инструментам, инвестированию. Все знания сразу применимы на практике.

Московская биржа инвесторам: виды рынков

Две финансовые группы — ММВБ и РТС объединились, создав Московскую биржу инвесторов. Впервые акции московской биржи были размещены на своей площадке 8 лет назад. Активы торгуются на фондовом, срочном, валютном и денежном рынках:

На фондовом рынке торгуются корпоративные и государственные акции и облигации, евробонды, ПИФы и ETF.

На срочном рынке — фьючерсы на индексы, на все виды акций, на золото и другие металлы, и отраслевые активы.

Валютный рынок оперирует основными финансовыми единицами: американским долларом, евро, английским фунтом. Также китайским юанем, гонконгским долларом, и прочими. Основные пары — USD/RUB и EUR/RUB.

Московская биржа выводит все торговые данные в реальном времени. Для торговли инвесторам предлагается 2 варианта:

Самостоятельная торговля через систему московская биржа онлайн-трейдинга. Или можно давать поручения личному менеджеру в телефонном режиме.

Воспользоваться сервисом доверительного управления.

Подробную информацию об этих сервисах можно получить, посетив официальный сайт московской биржи. Эта надежная компания поможет снизить риски финансовых операций.

Московская биржа: инструменты и продукты

Московская биржа является биржевой структурой, позволяющей торговать различными активами. К ним относятся:

Акции — это ценные бумаги, которые дают долю в определенной компании. При покупке акций нужно обращать внимание на их ликвидность. Это возможность быстрой покупки или продажи по рыночной цене. Важны котировки и доходность. Инвестиционный доход акций составляет сумму роста курса и дивидендов. Где купить акции.

Облигации — долговые ЦБ. Они выпускаются на определенный срок, в течение которого инвестору выплачивается купонный доход. После окончания действия облигации она погашается, то есть выплачивается ее номинальная стоимость.

Евробонды, или облигации в иностранной валюте. Могут быть со сроком погашения или бессрочными. Инвестор получает доход или от разницы между ценой покупки и продажи, или за счет накопления купонного дохода.

Биржевые фонды — это коллективное инвестирование. Это инвестиции в ценные бумаги разных компаний. Благодаря таким фондам как ETF, можно собрать диверсифицированный инвестиционный портфель.

На срочном рынке представлены фьючерсы и опционы. Торг московской биржи в фондовой секции срочного рынка представлен фьючерсами на такие активы:

индексы;

акции;

волатильность российского рынка;

акции и фонды иностранных эмитентов.

В товарной секции торгуются фьючерсы на нефть, газ, агропродукцию, контракты на драгоценные металлы. Денежная секция представлена опционами и фьючерсами на валютные пары, на корзину ОФЗ, на несколько ставок.

Московская биржа для физических инвесторов

Физические лица, или частные инвесторы, рассматриваются как клиенты брокера — Московской биржи. На официальном сайте можно получить следующую информацию:

как зарегистрироваться;

как принять участие в торгах;

посмотреть список участников торгов;

получать отчетность и проводить все действия через личный кабинет.

Курс московской биржи, котировки акций, значение индексов, цены и динамику фьючерсов и облигаций можно узнать в режиме реального времени на сайте брокера.

Доступна и полезна информация о налоговых льготах. Открытие ИИС — Индивидуального Инвестиционного Счета, позволит снизить или освободиться от НДФЛ. Существует налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами, и при погашении еврооблигаций Министерства Финансов.