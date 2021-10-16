Мошенники стали представляться переписчиками населения

1. Переписчик не звонит по телефону

В предыдущие годы перепись проходила только лично. Переписчики ходили по адресам, звонили в двери и заполняли бумажные анкеты. В этот раз перепись стала частично цифровой. Можно переписаться самостоятельно - через портал госуслуг. А можно и по старинке - дождаться живого человека на дому. Еще один вариант - прийти в МФЦ или стационарный пункт переписи. А вот чего нет в перечне, так это телефонных звонков. Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, можете смело класть трубку. Это точно мошенник.

2. Одежда с символикой

Переписчики будут обходить каждую квартиру. Их можно будет узнать по фирменной одежде и другим атрибутам. Так, у переписчиков (а они ходят парами), будут паспорта и удостоверения с указанием фамилии. Обязательно проверьте оба документа. Фамилии должны совпадать. Кроме того, у переписчиков будут шарфы, жилеты и сумки с символикой переписи. Все сведения они будут заносить не на листы бумаги, а в электронные планшеты.

3. Документы показывать не надо

Важный пункт - переписчики не просят никаких подтверждающих документов. Им не надо показывать ни паспорт, ни пенсионное удостоверение, ни другие официальные бумаги. Все запишут с ваших слов. Если вас просят предъявить паспорт или документы на квартиру, это плохой знак. Звоните в полицию!

4. О доходах не спрашивают

Всего зададут 33 вопроса. Среди них есть вопрос про заработки. Но он касается только их источника: зарплата, пенсия, предпринимательство, проценты и т.д. Переписчик не имеет права задавать вопрос о размере ваших доходов или сбережений. Если это происходит, значит это не переписчик.