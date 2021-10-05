Молодь сазана выпустили в Московское море

вторник, 05 октября 2021 | 09:59    
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В Иваньковское водохранилище в Тверской области выпущено 6 тыс. штук молоди сазана. Мероприятия по зарыблению водоемов Верхневолжья проводятся региональным Правительством совместно с Федеральным агентством по рыболовству.

Воспроизводству биоресурсов в водоемах Тверской области уделяется особое внимание. Мероприятия по зарыблению проводятся, в том числе при участии Губернатора Игоря Рудени. Так, глава региона вместе со специалистами Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в мае этого года выпустил около 13 тыс. единиц молоди стерляди в акваторию реки Волга в Калязинском районе, в августе – еще порядка 10 тыс. экземпляров молоди стерляди в акваторию Волги в Зубцовском районе.

Мы ежегодно выпускаем миллионы мальков и молоди рыб для зарыбления Волжского бассейна, – отметил Игорь Руденя. – Важно также усиливать рыбоохрану на территории Тверской области, потому что это дает хорошие результаты для увеличения количества рыбы в наших водоемах.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля.

В сентябре текущего года более 40,5 тыс. экземпляров молоди сазана выпущено в Угличское водохранилище, свыше 3 тыс. штук молоди стерляди – в Иваньковское водохранилище.

Всего в 2021 году в водоемы Тверской области выпущено около 4 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. К концу года водоемы Верхневолжья пополнят еще 2,3 млн штук молоди ценных пород рыб.

Тэги: 
экология
Московское море
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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