Мистическое озеро Аксеново

среда, 27 октября 2021 | 16:40
Регион19
В Калининском районе Тверской губернии, в 90 км от Дубны и в 75 км от Твери, затерянный среди глухих лесов и болот урочища Лучкино, находится водоем удивительной круглой формы.
На старых картах озеро обозначалось как "Овсеново". Координаты: 56.7884980, 36.5172444
С большой вероятностью озеро имеет метеоритное происхождение и представляет собой ударный кратер, заполненный водой. Видны характерные следы: направление вывала грунта и молодые деревья ближе к озеру. Судя по всему, падение небесного тела произошло в 18 - 19 веке.
По другой версии, озеро провального происхождения, как и многие озера в регионе.
Рыба ни по поклевкам, ни по эхолоту не фиксируется, но глубина озера большая.