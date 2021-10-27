Мистическое озеро Аксеново

среда, 27 октября 2021 | 16:40    
Регион
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В Калининском районе Тверской губернии, в 90 км от Дубны и в 75 км от Твери, затерянный среди глухих лесов и болот урочища Лучкино, находится водоем удивительной круглой формы.
  • Фото: Евгений Озеров
  • Фото: Евгений Озеров
  • Фото: Евгений Озеров

На старых картах озеро обозначалось как "Овсеново". Координаты: 56.7884980, 36.5172444

С большой вероятностью озеро имеет метеоритное происхождение и представляет собой ударный кратер, заполненный водой. Видны характерные следы: направление вывала грунта и молодые деревья ближе к озеру. Судя по всему, падение небесного тела произошло в 18 - 19 веке.

По другой версии, озеро провального происхождения, как и многие озера в регионе.

Рыба ни по поклевкам, ни по эхолоту не фиксируется, но глубина озера большая.

 

Видео: Ольга Шитова

Тэги: 
туризм
краеведение
Источник:
Тверская Тайга
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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