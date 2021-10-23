Мессенджеры будут регистрировать пользователей по паспортным данным

суббота, 23 октября 2021 | 13:25    
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Правительство РФ подписало 20 октября 2021 постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

Согласно опубликованным правилам, с марта следующего года мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя. После того, как он подтвердит его, они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера. 

В свою очередь оператор обязан будет в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

 Первыми на это постановление обратил внимание телеграм-канал «ЗаТелеком». Авторы канала считают, что именно по этому постановлению в России могут быть заблокированы все иностранные мессенджеры, которые не пойдут на сотрудничество. А те, которые останутся работать, будут фактически небезопасны для пользователей, так как должны будут проводить идентификацию своих пользователей путем достоверного установления сведений об абонентском номере и заключать для этого договоры с операторами связи.

Тэги: 
Интернет
Источник:
Znak.com
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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