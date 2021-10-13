Маньяк, насиловавший и убивавший девушек в Подмосковье, получил пожизненный срок

среда, 13 октября 2021 | 08:03    
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Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению ранее судимого Владимира Живаева, насиловавшего и убивавшего молодых девушек.

Отбывать наказание маньяк будет в исправительной колонии особого режима. Суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В деле имеется несколько эпизодов.

Так, впервые Живаев совершил преступление в 2007 году. Он изнасиловал 17-летнюю девушку, а затем в лесу возле деревни Нестерово убил, ударив ее ножом не менее 17 раз.

С целью сокрытия следов мужчина выкинул орудия совершения преступления и личные вещи потерпевшей, после чего скрылся. По „горячим следам“ установить и задержать злоумышленника не удалось, преступление оставалось нераскрытым, — указали в ведомстве.

В 2009 году Живаев похитил и изнасиловал свою знакомую, за что был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Но первое преступление на тот момент оставалось нераскрытым.

Освободившись в мае 2018 года из мест лишения свободы, мужчина вернулся в Орехово-Зуево. 6 января 2019 года, работая таксистом, он предложил подвезти ранее незнакомую ему девушку. Он отвез ее в район деревни Малое Кишнево Орехово-Зуевского городского округа, где изнасиловал и задушил. Тело потерпевшей мужчина отвез в лес у деревни Малая Дубна. Перед тем как закопать тело, осужденный снял с потерпевшей золотое кольцо, личные вещи.

Следующее преступление Живаев совершил 5 апреля 2019 года. Он забрал из колледжа ранее знакомую 19-летнюю девушку, но вместо того, чтобы доставить домой, отвез ее в лес в районе дачного товарищества «Старт-2». Там, угрожая ножом, мужчина изнасиловал потерпевшую. Однако девушка смогла позвонить маме и рассказать о том, что в отношении нее совершено преступление, после чего она пообещала не сообщать о произошедшем в правоохранительные органы, поэтому Живаев ее отпустил.

Поймать маньяка удалось только в 2020 году в Таганроге. Помимо пожизненного, Живаев приговорен к выплате компенсации морального вреда последней жертве — 4 млн руб. И еще 5,5 тыс. руб. суд присудил девушке в качестве компенсации материального ущерба.

Тэги: 
криминал
Подмосковье
Источник:
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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